Spoluzakladateľ Smeru Boris Zala si myslí, že lídri Únie Ficov list nezoberú vážne a predseda Smeru ním sleduje ciele na domácej scéne.

Informuje o tom portál Denník N. „Ak by bol v EÚ pozitívny ohlas na jeho list, tak by argumentoval veľmi tvrdo: ,Pozrite sa. Aj EÚ stojí za mnou.‘ Ak bude zo strany EÚ hlas negatívny, tak to otočí a prejde na blahovskú pozíciu: ,Vidíte, ten zlý, skazený Západ je falošný. Neberie demokraciu vážne‘,” uzavrel Zala.