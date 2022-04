Za smrť Ninky († 6) môže nemocnica, rodičia vysúdili peniaze: Radosť aj tak nedokážeme prežívať

Dobojované. Ľubomír (52) a Dana (48) Chuchelovci sa 9 rokov snažili dokázať, že ich dcérka Ninka († 6) mohla žiť, keby trenčianska nemocnica postupovala pri jej liečbe správne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Príčinou smrti bola podľa pitevnej správy dehydratácia po tom, ako jej diagnostikovali brušnú virózu a podľa záverov vyšetrovateľa sa jej smrti dalo zabrániť podaním obyčajnej infúzie. Krajský súd v Trenčíne včera potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a rozhodol, že nemocnica v Trenčíne nesie za úmrtie prváčky Ninky plnú zodpovednosť. Rodičom priznal dokopy ujmu 60-tisíc eur.

Krajský súd v Trenčíne včera potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a uznal v plnom rozsahu vinu nemocnice. „Je to spravodlivé, ale radosť nedokážeme prežívať. Žiadne peniaze nám našu Ninku nevrátia. Keď počúvate, ako vám sudca hovorí, že stačilo tak málo a vaše dieťa mohlo žiť, ani zadosťučinenie spravodlivosti vás nepoteší,“ utieral si slzy otec Ľubomír.

Chuchelovci plánujú na počesť nebohej dcérky urobiť spomienkový večer. „Budeme sa snažiť, aby bol veselý, kvôli Miškovi. Plakať budeme potom, aby nás nevideli deti,“ hovorí mama Danka. Krajský súd včera rozhodol, že nemocnica musí zaplatiť odškodné a každému z rodičov priznal ujmu 30-tisíc eur. „Bolí to, stačilo tak málo, aby tu bola... Peniaze vám nič nenahradia. Niektorí ľudia vám povedia, že by ich ani nechceli, nazvú to krvavými peniazmi. My to vnímame ako darček od Ninky za všetko, čo sme museli absolvovať. Najkrajší darček, aký nám Ninka z neba poslala, je náš Miško, ktorého sme si vzali z detského domova a ktorý je už týždeň plnoprávnym členom našej rodiny,“ hovorí mama.

Ninka rodičom hovorievala, že by veľmi chcela, aby si vzali dieťatko z detského domova, a toto želanie jej splnili po smrti. Nový Čas k verdiktu oslovil Krajský súd v Trenčíne, ako aj trenčiansku nemocnicu, no do uzávierky vydania sa nevyjadrili.