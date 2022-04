Jarka dostala v nemocnici v Topoľčanoch dve endoprotézy za hodinu: Operovali mi obe kolená naraz!

Ušetria čas a posunú termíny operácií! Zákrok, ktorý je na Slovensku stále ojedinelý, vykonali v stredu v nemocnici v Topoľčanoch.

Jarmila (72) čakala na endoprotézu rok. Pôvodne išlo o jedno koleno, počas covidu sa však operácie nevykonávali, a tak bolo potrebné operovať i druhé. Preto pristúpili lekári k endoprotéze oboch kolenných kĺbov naraz. Za tento inovatívny krok podľa primára Otakara Hunáka (60) vďačia novým moderným operačným sálam.

Situácia počas pandémie koronavírusu skomplikovala život ľuďom, ktorí čakali na operácie. Tie sa nekonali a pacientov, ktorí potrebovali zákrok, pribúdalo. Nemocnice sa dostávajú do stavu, keď sa im hromadia operácie a nové termíny ešte ani nevedia dať. Ročná čakacia doba sa tak stáva skorým termínom.

Topoľčianska nemocnica prišla s unikátnym riešením. V stredu tím pod vedením primára Otakara Hunáka vymenil dôchodkyni Jarmile (72) oba kolenné kĺby naraz.povedala pred zákrokom Nitrianka.

Šetria čas

„Aktuálne máme na čakačke asi 400 pacientov, z toho asi 75 je vhodných na obojstranný zákrok. Okrem toho je tu ešte odhadom rovnaký počet pacientov, ktorým sa termíny počas poslednej vlny ani neprideľovali,“ vysvetľuje primár. Endoprotéza oboch kolenných kĺbov znamená aj úsporu času. „Na jednej strane by pacient musel podstúpiť operáciu dva razy, takto to má za sebou pri jednej. A, samozrejme, zoperujeme väčší počet pacientov. Treba však povedať, že nie u každého je to možné vykonať počas jednej operácie,“ vraví Hunák.

K obojstranným zákrokom im napomohli aj nové, priestrannejšie operačné sály, ktoré fungujú v nemocnici od februára. Oba kĺby šikovný tím vymenil za hodinu a päť minút. „Prvý sa vymenil a mohli sme sa presunúť hneď na ďalšie, kým jeden lekár zašíval ranu. Len to šitie trvá asi 20 minút, tak koľko času sa tým ušetrilo bez toho, aby musela pacientka podstúpiť ďalšiu anestéziu a operáciu,“ dodáva lekár.