Pri zrážke vetroňov zahynuli piloti Jarek († 56) a Domas († 35): Smrť dva mesiace po narodení syna!

Mimoriadne tragická udalosť na 15. ročníku medzinárodnej súťaži v bezmotorovom lietaní FCC gliding si vyžiadala dva ľudské životy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Organizátori súťaže zatiaľ nepoznajú presnú príčinu havárie, no jeden z nebohých pilotov pravdepodobne nedodržal pravidlá bezpečnosti pri zaraďovaní sa do stúpavého prúdu. Tragédiu umocňuje fakt, že mladší z pilotov sa len pred dvoma mesiacmi dočkal vytúženého syna...

Keď sa do medzinárodných pretekov prihlásili Domas († 35) a Jarek († 56), nikto nemohol ani len tušiť, že sa domov už nikdy nevrátia. Ich vetrone sa po kolízii zrútili do ťažko prístupného lesného terénu nad vrchom Končiar pri obci Trebostovo (okr. Martin). „Je to pre nás všetkých veľká tragédia. Domasovi sa len pred dvoma mesiacmi narodil synček, tak veľmi sa z neho tešil, plánoval toľko vecí. Je mi to nesmierne ľúto,“ povedal jeden zo súťažiacich, ktorí sú z havárie otrasení.

Jeden z pilotov mal podľa našich informácií stihnúť z vetroňa vyskočiť, no ne­otvoril sa mu padák. Druhý podľahol zraneniam po náraze lietadiel. „Organizátori súťaže vyjadrujú úprimnú sústrasť rodinám a celému poľskému a litovskému tímu,“ uviedli Aeroklub Prievidza a Košická letecká agentúra na oficiálnej stránke pretekov. Presnú príčinu obrovského nešťastia nateraz nepozná nik. Medzinárodná súťaž však naďalej pokračuje.

Odkazy do neba

Veľkou vášňou zosnulého litovského pilota Domasa bola muzika. Bol mimoriadne nadaným basgitaristom, ktorý hrával s mnohými tamojšími interpretmi vrátane džezmenov a rockerov. Jeho druhá vášeň - lietanie - mu vzala život. Za úžasným mužom smúti nielen manželka Sigita, ktorá je vokalistkou, ale aj veľké množstvo jeho priateľov-hudobníkov.

„Drahý priateľ, odišiel si príliš skoro. Je ťažké nájsť to správne slovo na vyjadrenie toho, čo cítim. Veľmi smutný deň v celej komunite hudobníkov, ťažko sa vyrovnávame so stratou fantastického muzikanta a úžasného človeka. Pred dvoma mesiacmi som plakala od radosti, že máš syna. Teraz plačem, lebo si odišiel. Nikdy na teba nezabudnem, navždy zostaneš v mojom srdci,“ napísala mu jedna z kamarátok.