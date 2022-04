Koniec ďalšieho dodávateľa energií na Slovensku: Úrad zasiahol, aby nenastal rovnaký scenár ako vlani

Alternatívny dodávateľ energií A.En. Slovensko stratí od 3. mája spôsobilosť na dodávku elektriny svojim zákazníkom. Tých dočasne prevezmú ako dodávatelia poslednej inštancie regionálne distribučné spoločnosti.

V stredu o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým, že už vydal predbežné opatrenie, ktoré má firme zabrániť previesť už nakúpenú elektrinu na iné subjekty.

"Úrad vydal predbežné opatrenie, ktoré má za cieľ zabrániť prevodom elektriny, keďže existuje dôvodná obava, že dodávateľ elektriny A.En. Slovensko, s. r. o., si nesplní svoje povinnosti alebo ich plnenie zmarí," uviedol ÚRSO. Úrad sa takto rozhodol konať z vlastného podnetu ešte pred okamihom, keď dodávateľ elektriny A.En. Slovensko stratí spôsobilosť dodávať elektrinu svojim zákazníkom.

"Už 26. apríla sme preto vydali predbežné opatrenie, ktorým sa snažíme v súlade s novými legislatívnymi kompetenciami iniciatívne predísť tomu, aby sa na Slovensku zopakovala situácia so spoločnosťou Slovakia Energy, ktorá minulý rok odišla z trhu a zanechala za sebou spúšť. Je to na slovenskom trhu s energiami niečo úplne nové, som rád, že ÚRSO môže takto aktívne pomôcť odberateľom, ktorí sa dostali do núdze," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

V praxi tak úrad predbežným opatrením okrem iného zakázal dodávateľovi elektriny A.En. Slovensko vykonať akýkoľvek iný prevod elektriny okrem dodávky elektriny koncovým odberateľom elektriny, voči ktorým má tento dodávateľ svoje záväzky, a rovnako zakázal zaťažovať elektrinu právami tretích osôb. To by malo zabezpečiť, aby A.En. Slovensko ponúkla elektrinu dodávateľovi poslednej inštancie v súlade so zákonom o energetike. Pozitívny reálny efekt vydaného predbežného opatrenia bude podľa Jurisa závisieť od toho, či má dodávateľ likvidne obchodné pozície, na ktoré sa predbežné opatrenie všeobecne vzťahuje.