Cudzie teleso v detskom organizme môže viesť až k operácii, varuje lekár: Pozor na tieto príznaky!

Prípady cudzích telies v detskom organizme nie sú ojedinelé a niektoré môžu viesť až k operačnému zákroku.

Upozorňuje na to lekár detského oddelenia kežmarskej nemocnice Jozef Serafín v súvislosti s prípadom, keď deväťročnému chlapcovi vyberali z ucha alkalickú baterku operačne. Okrem zápalu, bolesti a horúčky mu spôsobila aj opuch a odumretie tkaniva na stene zvukovodu.

„Najčastejšie sa cudzie teleso nájde v uchu, v ústach a v nose. Možno ho však identifikovať v rôznych častiach dýchacej trubice, tráviaceho či dokonca urogenitálneho traktu,“ ozrejmil Serafín a upozornil, že v každom prípade to predstavuje pre dieťa riziko. Dôležité je podľa neho sledovať signály, že niečo nie je v poriadku. „Rodičom sa môže zdať, že dieťa nie je vo svojej koži. Malé deti zvyknú vo väčšej miere alebo inak plakať ako obvykle a bývajú nespokojnejšie. Staršie zase môžu vyhýbavo komunikovať, báť sa, sťažovať sa na bolesti v postihnutej časti tela,“ priblížil kežmarský lekár.

Ďalšie príznaky sa podľa neho odvíjajú od typu cudzieho telesa a jeho umiestnení, pri zasiahnutí dýchacích ciest napríklad dominuje kýchanie a kašeľ. „Vďaka tomuto obrannému reflexu sa snaží telo vypudiť predmet von. Ak sa to nepodarí, môže v konečnom dôsledku dôjsť k uduseniu,“ upozornil Serafín. Dodal, že pri prehltnutí dokáže objekt spôsobiť nepriechodnosť tráviacej trubice alebo poškodiť jej stenu. To môže viesť k jej prederaveniu, krvácaniu do okolia či spôsobiť infekciu.