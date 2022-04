Tragédia pri Trebostove! Pri zrážke vetroňov zomreli obaja piloti: Čo sa podpísalo pod nešťastie?

Život dvoch mladých pilotov si vyžiadala utorková zrážka dvoch vetroňov.

Lietali na medzinárodnej súťaži vetroňov nad vrchom Končiar v katastri obce Trebostovo (okr. Martin). Bezmotorové lietadlá vzlietli z letiska v Prievidzi a onedlho po štarte došlo ku kolízii oboch strojov. Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.

V riedko osídlenej oblasti na severe stredného Slovenska sa zrútili vetrone do ťažko prístupného terénu nad obcou Trebostovo, kde žije takmer 600 obyvateľov. Mali vzlietnuť z Prievidze, kde prebiehala medzinárodná súťaž FCC.

„Dopadli na kopec do náročne prístupného terénu. Na miesto bola okamžite vyslaná vrtuľníková záchranná zdravotná služba s lekárom, ktorý u oboch pilotov, žiaľ, skonštatoval exitus,“ uviedli záchranári. Neďaleko miesta dopadu podľa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) dosadli vrtuľníky Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a do lokality poslali aj hasičov zo zbrojníc v Martine a Žiline. Na pomoc vyrazili aj dobrovoľní hasiči z Trebostova (okr. Martin) a zo Sučian (okr. Martin). „Časť cesty absolvovali na štvorkolkách, v nedostupnom teréne išli peši,“ prezradili hasiči.

Príčina zrážky je doposiaľ neznáma, no podľa dobre informovaného zdroja išlo o pilotov z Poľska a Litvy. Jeden z nich pravdepodobne nedodržal pravidlá bezpečnosti pri zaraďovaní sa do stúpavého prúdu. Pilot jedného z vetroňov mal vyskočiť, lenže sa mu kvôli nízkej letovej hladine neotvoril padák. „Letecký útvar a námorný vyšetrovací útvar rezortu dopravy spustil v danej veci vyšetrovanie,“ informoval so tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Podobná tragédia sa na Slovensku stala aj v roku 2015, keď sa zrazili športové lietadlá s parašutistami nad obcou Červený Kameň (okr. Ilava). Zomreli vtedy štyria piloti a traja parašutisti. Na palubách bolo až 39 ľudí, no tí, čo prežili, sa zachránili vďaka včasnej reakcii a vyskočili z poškodených strojov, ktoré sa pohybovali v letovej hladine 1 500 metrov. Vetrone, ktoré spadli v utorok, však leteli nižšie a pilotom by sa padáky nestihli otvoriť.