Nová podpora pre cestovný ruch a gastro? Doležal hovorí o postcovidových stimuloch, čo navrhuje?

Odvetvie cestovného ruchu a gastronómie by mohlo získať novú podporu na zotavenie sa po pandémii koronavírusu.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) tvrdí, že je čas rozprávať sa už o postcovidových stimulačných opatreniach, ako aj o dotovaní príjazdového cestovného ruchu na zvýšenie množstva zahraničných turistov na Slovensku. Informoval o tom v utorok po rokovaní s prezidentom Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marekom Harbuľákom a vedením organizácie, ktorá mala tradičné valné zhromaždenie. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny riaditeľ organizácie na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel Václav Mika.

„Je našou úlohou na ministerstve dopravy, aby sme s Európskou komisiou dokázali nájsť spôsob stimulu, ktorý bude v súlade so schémou štátnej pomoci. Trh je plne liberalizovaný, nemôžeme ako štát len tak dotovať leteckú linku z Izraela či z Göteborgu. Sú na to schémy štátnej pomoci, ktorým sa budeme venovať, a budeme sa snažiť presvedčiť Európskou komisiu, aby sme produkt stimulu pre slovenský cestovný ruch vedeli priniesť," povedal Doležal.

Zástupcovia cestovného ruchu by privítali aj podporu príjazdového turizmu z alternatívnych destinácií, napríklad z Izraela, Škandinávie či pobaltských krajín. Pre ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine totiž pocítili výpadok návštevníkov z Ruska, Ukrajiny a Bieloruska, ktorí tvorili v prípade kúpeľníctva väčšinu. Podnikatelia v cestovnom ruchu majú podľa ministra dopravy rovnako záujem o otvorenie nových výziev na podporu odvetvia. Protipandemické opatrenia boli začiatkom roka síce už uvoľnené, ale ich vplyv na kúpele a niektoré hotely ešte pokračoval.

Na rokovaní spomínali aj iné návrhy na podporu cestovného ruchu, napríklad formou dotovania lístkov na vlakovú dopravu do kúpeľov, pričom štát by cestovné do istej miery preplatil. Doležal si vie predstaviť, že časť zdrojov by mohli použiť ešte z nevyčerpanej schémy štátnej pomoci odvetviu v rámci následkov pandémie. „Z covidovej pomoci by sa stali postcovidové stimuly," dodal minister dopravy.