Smutný príbeh: Kotleba sa chcel dostať do parlamentu, nepochodil ani ako návšteva

Idem do roboty, ideme to vyskúšať. Pred parlamentom to vyhlásil predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a bývalý poslanec Marian Kotleba.

O mandát poslanca prišiel právoplatným odsúdením Najvyšším súdom SR. Kotleba sa napokon do parlamentu nedostal, a to ani ako návšteva. Neposkytol totiž doklady, aby ho mohli na recepcii zapísať ako návštevníka. Kotleba tvrdil, že mu neprišlo žiadne rozhodnutie o zániku mandátu poslanca. „O mandát sa dá prísť vtedy, keď o tom rozhodne štátna volebná komisia alebo ústavný súd v zmysle ústavy,“ namietal. Koniec klubu ĽSNS! Kotlebovi zanikol mandát poslanca parlamentu Najvyšší súd SR Kotlebu 5. apríla právoplatne uznal za vinného v kauze odovzdávania šekov s nacistickou symbolikou. Súd mu uložil trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.