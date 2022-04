Obvinený Robert Fico prišiel na policajné prezídium: Chrlil oheň

Obvinený expremiér a líder Smeru-SD Robert Fico prišiel v utorok doobeda vypovedať na policajné prezídium v Bratislave.

O tom, či bude pred vyšetrovateľom vypovedať, sa podľa jeho slov dozvie verejnosť na tlačovej konferencii. Novinárov kritizoval, že sa nevenujú zdražovaniu a životnej úrovni ľudí. Nekonkretizoval, či sa zúčastní na stredajšom (27. 4.) mandátovom a imunitnom výbore parlamentu, ktorý sa má zaoberať žiadosťou na jeho vzatie do väzby. "Zatiaľ nemám na výbor pozvánku, ani neviem, či bude," odpovedal.



Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a policajný exprezident Tibor Gašpar. Žiadosťou prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry o vzatie poslanca parlamentu Fica do väzby by sa mala Národná rada (NR) SR zaoberať vo štvrtok (28. 4.). Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu. Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť.

V utorok ráno prišiel na zopár minút do budovy policajného prezídia aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. "Dnes sú naplánované viaceré procesné úkony vo viacerých veciach. S Norbertom B. absolvujeme jednoduchý úkon, ktorý by som nerád špecifikoval," povedal jeho obhajca Michal Mandzák. Norbert B. svoju krátku prítomnosť na policajnom prezídiu nechcel komentovať.