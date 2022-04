Bude Porsche vyrábať na Slovensku batérie?! V Hornej Strede by mal výrobca investovať približne 200 miliónov

Dobrá správa! K automobilkám, ktoré majú na Slovensku výrobné haly, má podľa trend.sk čoskoro pribudnúť aj Porsche, vyrábajúce luxusné športiaky, SUV a SAV.

Fabrika by mala vyrásť v Hornej Strede (okr. Nové Mesto nad Váhom). Plánovaná výstavba predstavuje investíciu približne 200 miliónov eur a má sa začať v priebehu niekoľkých týždňov. Oficiálne spustenie výrobného procesu by sa malo uskutočniť koncom roka 2024.

Informácie o plánoch vybudovať fabriku Porsche na Slovensku sa objavili už v roku 2020, no vtedy sa hovorilo o závode na výrobu karosérií. Situácia na trhu sa však v priebehu rokov zmenila a v Hornej Strede by mal vyrásť komplex určený na výrobu podzostáv batériových článkov, ktoré budú spájané do batériových modulov pre elektromobily. Ide o logický krok, keďže Porsche už má v areáli vybudované haly Centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby, takže by prípadne len rozšírilo komplex.

Prepojenie na Bratislavu?

Pokiaľ by Porsche výrobný komplex na Slovensku naozaj postavilo, znamenalo by to, že ide o dlhodobé strategické rozhodnutie aj z toho hľadiska, že vo fabrike Volkswagenu v Devínskej Novej Vsi v Bratislave kompletizujú SUV značky Porsche, ktoré onedlho pravdepodobne dostanú čiastočný alebo čisto elektrický pohon. Preto by nemecká značka výrazne ušetrila aj na čoraz drahšej preprave pomerne ťažkých blokov batérií, pretože by ich mohla prevážať priamo z fabriky do fabriky po železničnej trati, keďže vo Volkswagene majú koľaje vedúce priamo do fabriky.

Stavili na elektromobily?

Výrobca zo Stuttgartu už má v portfóliu športovú limuzínu Taycan na výhradne elektrický pohon, ktorý prijali aj ortodoxní klienti značky a predaje rastú z mesiaca na mesiac. Preto niet divu, že Porsche potrebuje ako soľ svoju prvú vlastnú výrobňu lítiovo-iónových batériových modulov. Odoberať ich od dodávateľov predražuje výrobu a v čase, keď sa rieši čipová kríza, by závislosť od ďalšieho dôležitého komponentu predstavovala enormné riziko.

Vzhľadom na to, že značka pripravuje veľkovýrobu nového elektromobilu Macan EV, je jasné, že nová fabrika bude rozumným krokom v osamostatnení sa. Navyše, investíciu umocňuje predpoklad, že predaje značky budú do roku 2030 tvoriť až na 80 % elektromobily a plug-in hybridy, čo zaručuje fabrike v Hornej Strede maximálne vyťaženie.

To, že ide o takmer hotovú vec, nevyvrátilo ani Ministerstvo hospodárstva SR, keď Porsche neoznačilo ako potenciálneho investora, ale ako investora. „Rezort hospodárstva štandardne nekomentuje rokovania s investormi,“ odpovedali z tlačového odboru ministerstva hospodárstva na otázku, či u nás Porsche rozbehne výrobu batériových článkov.