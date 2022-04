Mladej mamičke z Ukrajiny dotrhal pes ruku a nohu! Suseda a starosta opísali hrôzu v Dolnom Ohaji

Ukrajinka (32), ktorá utiekla pred hrôzami vojny na Slovensko, zažila v piatok situáciu ako z hororu. V Dolnom Ohaji (okr. Nové Zámky) na ňu v piatok pri prechádzke zaútočil zúrivý pes. K incidentu došlo po tom, ako kuriér priniesol majiteľke domu balík. Otvorila bránu a z nej sa vyrútil stafordšírsky teriér, ktorý zaútočil na bezbrannú Ukrajinku.

Ukrajinka (32) prišla s malým dieťaťom do dediny pred pár týždňami a našla tam útočisko pred vojnou. „Je mi to nesmierne ľúto. Neviem si vysvetliť, čo sa mohlo stať,“ začína rozprávať starosta obce Ivan Solár. V dome miestnej obyvateľky Jany zazvonil v piatok kuriér. Keď mu otvorila bránu, z jej dvora sa vyrútil zúrivý pes. „Začula som krik z domu, ja som myslela, že naše psy, že sa niečo deje, tak som utekala,“opísala pre TV JOJ incident suseda . Tá zbadala, že Ukrajinka leží na zemi. Psa sa snažila odtrhnúť.

„Ale nedalo sa, pribehol mi pomôcť sused a ten ho odkopol. Potom som volala záchranku, policajtov,“ dodala s tým, že Ukrajinka bola vážne poranená: „Mala zahryznuté do stehna, to bolo viditeľné, a potom ruku... Vystrihli sme jej bundu a mala to tam dosť povytrhávané.“

Starosta tvrdí, že s týmto psom doteraz nemali problém. „Je to nešťastná zhoda okolností. Pani naň volala, kričala, no nevedela si s ním rady. Nevedela ho odvolať. Ten pes je jej syna, ktorý sa presťahoval do bytovky a on zostal u matky na dvore. Už sa rozpráva o jeho usmrtení, predsa len je to bojové plemeno,“ dodal s tým, že majiteľka domu je z toho, čo sa stalo, zúfalá.

Ukrajinka má devastačné poranenia na ruke i nohe, no je v stabilizovanom stave. „Je hospitalizovaná na oddelení úrazovej chirurgie a je po operačnom zákroku,“ povedal Ján Baček, hovorca Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. „Obvodné oddelenie PZ Dvory nad Žitavou začalo v tejto veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ povedala policajná hovorkyňa Viktória Borloková.