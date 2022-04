Poklepali základný kameň cesty R2: Stavanie obchvatu sa môže začať!

Základný kameň stavby rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v pondelok slávnostne poklepali v Košiciach. Nový 14-kilometrový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu krajského mesta a prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Hotový by mal byť v roku 2025, potvrdil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Výstavba košickej R2 bude stáť podľa zmluvy 132,6 milióna eur bez DPH, financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) dielo realizuje spoločnosť Eurovia SK. Odovzdanie stavby do užívania je plánované o tri roky v marci. Nová komunikácia začína križovatkou Košice, juh a končí križovatkou Hrašovík.

„Bude to akýsi posledný kamienok do tej skladačky uceleného tranzitu mimo mesta Košice,“ uviedol Doležal. Poukázal na to, že úsek bude súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia a odľahčí dopravu vo vnútri Košíc.

Počiatočné práce podľa zhotoviteľa zahŕňajú vytýčenie trvalých a dočasných záberov, ich kontrolu a vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí za účasti ich správcov. Na siedmich miestach sa zriadia vjazdy na stavenisko a osadí sa dočasné dopravné značenie. Vybudujú sa prístupové cesty a zriadi sa šesť stavebných dvorov. Súčasne budú prebiehať pyrotechnické a archeologické prieskumy.

„Možno povedať, že táto stavba je technicky v porovnaní s ostatnými diaľničnými úsekmi budovanými na Slovensku pomerne jednoduchá, pretože nemá tunel, je vedená relatívne v rovinatom úseku. Prekonáva jestvujúci terén 13 mostami a má tri mimoúrovňové križovatky,“ povedal generálny riaditeľ Eurovia SK Róbert Šinály.

Ekonomický problém je podľa neho s enormným nárastom cien v rámci všetkých segmentov a komodít na stavebnom trhu. „Začali sme dialóg s objednávateľom a budeme túto situáciu postupne riešiť. Podstatné na tom, je aby stavba napredovala a aby sme udržali zamestnanosť,“ povedal.

Podľa ministra bezprecedentný nárast cien sa netýka len zákaziek NDS a pri tomto probléme sa aj v koordinácii s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) čaká na jasnú metodiku, ako postupovať. „Musíme nájsť spôsob, ako udržať stavby pri živote, lebo lacnejšie už nebudú,“ konštatoval Doležal.

Základný kameň stavby poklepali v košickom Kulturparku. Výstavbu privítali aj prítomná prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je na návšteve východného Slovenska, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka či primátor Košíc Jaroslav Polaček.