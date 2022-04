Šéfovi Smeru horí za pätami: Výbor národnej rady sa bude zaoberať žiadosťou na vzatie Fica do väzby

Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR sa bude žiadosťou na vzatie poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby zaoberať v stredu (27. 4.).

Zasadnutie výboru zvolala jeho predsedníčka Anna Andrejuvová (OĽANO) na 12.00 h. "Vzhľadom na požiadavku poslancov, aby mohli byť všetci prítomní, som vyhovela ich žiadosti a zvolám výbor bezodkladne na stredu na 12.00 h," uviedla Andrejuvová.

Ozrejmila, že ak žiadosť nestihnú v stredu prerokovať do 14.00, keď by mala pokračovať parlamentná schôdza, bude sa ňou výbor zaoberať opäť od 19.00 h. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal Úradu špeciálnej prokuratúry v piatok (22. 4.). Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.