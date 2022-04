Fico s Kaliňákom dostali od politológa na frak: Na sucho neostal ani Pellegrini!

Predstavitelia opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) od svojho odchodu do opozície vykresľujú túto vládnu koalíciu ako fašistov, diktátorov, ako totalitný režim likvidujúci nielen demokraciu a opozičné strany, ale aj konkrétnych ľudí, a to či už fyzicky, alebo vykonštruovanými súdnymi procesmi.

Volič Smeru-SD je touto každodennou propagandou dostatočne indoktrinovaný, takže špičky Smeru-SD za mrežami sú preňho len potvrdením, že sa v tomto štáte deje niečo nekalé, že je tu nastoľovaný nový nedemokratický režim, proti ktorému je potrebné sa postaviť. Pohľad na exministra vnútra Roberta K. alebo bývalého premiéra Roberta F. s putami na rukách preto neotrasie preferenciami Smeru-SD, skôr naopak, posilní presvedčenie voliča, že táto vláda likviduje posledné zostatky demokracie, ktoré tu oni tých celých dvanásť rokov tak intenzívne budovali. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Preferencie strany by to mohlo podľa jeho slov ovplyvniť, keby sa Robert F. na základe odsudzujúceho rozsudku príslušného súdu dostal skutočne do väzenia. „Ale vzhľadom na podmienky, ktoré sú na Slovensku každému zjavné, je táto hypotéza v rovine sci-fi,“ myslí si Štefančík.

Líder druhej opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini sa svojich exkolegov zo strany zastal a zdôraznil, že platí prezumpcia neviny. Politológ poukázal na to, že prezumpcia neviny platí aj bez toho, aby to musel líder Hlasu-SD zdôrazňovať. „Pellegrini je však so Smerom-SD úzko previazaný, je produktom politiky Roberta F., je jeho politické dieťa. A keďže sa kedysi s Pellegrinim tiež spájali nejaké kauzy (kúpa jeho bytu v Bratislave, či krabica od šampanského), je pochopiteľné, že bude držať strane, v ktorej kedysi bok po boku s Robertom F. budoval svoju politickú kariéru,“ vysvetlil Štefančík. Na otázku, či za tým badá Pellegriniho strach, že aj jemu môže Národná kriminálna agentúra (NAKA) zaklopať na dvere, politológ odpovedal, že nič iné za tým nemôže byť.

Odborník tiež predpokladá, že Robert F. sa nejakým spôsobom vyhne pobytu v zamrežovanej cele. „Možno mu pomôže niekto z vládnych poslancov, prípadne generálny prokurátor. Spolu s Robertom K. budú síce stíhaní, ale vzhľadom na ich kontakty, dostatok zdrojov na kvalitných advokátov, ale aj informácií, ktorými by mohli vydierať niektorých ľudí, sa súdny proces buď bude naťahovať minimálne do volieb, prípadne sa nájde nejaká procesná chyba, na základe ktorej sa stíhanie oboch predstaviteľov Smeru-SD zastaví,“ predikuje Štefančík.

Vyšetrovateľ NAKA v rámci akcie Súmrak obvinil minulý týždeň šéfa Smeru-SD Roberta F., exministra vnútra Roberta K., Norberta B. a Tibora G. pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert F. a Robert K. sú tiež obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Roberta K. zároveň vzal Sudca Špecializovaného trestného súdu v sobotu 23. apríla do väzby, prokuratúra preňho žiadala kolúznu väzbu. Rozhodnutie právoplatné nie je, keďže obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.