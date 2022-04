Prieskum popularity členov vlády: Najdôveryhodnejší je Heger, neuveríte, kto sa najviac prepadol!

Prebojoval sa na vrchol, no len s tretinou Slovenska.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii Ukazuje to prieskum agentúry FOCUS pre Na telo, ktorá zbierala dáta na prelome marca a apríla. Heger sa na čelo rebríčka dôveryhodnosti dostal prvýkrát od svojho nástupu do funkcie premiéra. Stalo sa tak však len s dôverou 33 % občanov Slovenska, pričom mu nedôveruje 67 % ľudí.

Heger sa postavil do vedenia štvorkoalície po búrlivej vládnej kríze v apríli 2021. Vymenil extrémne nepopulárneho lídra OĽaNO Igora Matoviča, s ktorým odmietali pokračovať dve z koaličných strán. Heger sa odvtedy pohyboval medzi dôveryhodnejšími členmi vlády, avšak až teraz sa dostal na vrchol pomyselnej tabuľky. Stačila mu na to dôvera 33 % ľudí a oproti januárovému prieskumu si nepolepšil, ani nepohoršil.

„Vidieť, že Heger je v súvislosti s krízou na Ukrajine iný premiér ako bol. Viac sa angažuje a v rámci vlády ho vidieť. Začína sa tak približovať predstavám voličov vládnej koalície, ktorá chcela mať lídra s ostrejšími vyjadreniami a výraznejším správaním. Myslím si, že jeho aktivita začala byť markantnejšia a vďaka tomu môžu ešte čísla jeho popularity rásť,“ vysvetľuje politický analytik Tomáš Koziak.

V čom je problém

Zaujímavé je, že na druhom mieste sa umiestnil minister zahraničia za SaS Ivan Korčok, ktorý získal 31 % dôveryhodnosť. Stalo sa tak po debate o obrannej zmluve Slovenska s USA, ktorú vysvetľoval a obhajoval aj pred verejnosťou. Keď sa pozrieme na podporu medzi stranami, tak Heger je najpopulárnejším členom vlády v štyroch hnutiach (OĽaNO, Smer, Republika a Sme rodina) a v štyroch vyhral Korčok (SaS, Hlas, PS, KDH). „Je to opäť výsledkom aktivity a prezentácie Korčoka. Napriek tomu, že na neho smerovalo nemálo útokov, vie vysvetľovať a obhajovať svoje postoje,“ dodáva Koziak.

Najviac klesla podpora ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Ten je najodvolávanejším členom v parlamente a v posledných mesiacoch sa rieši najmä vojna v silových zložkách štátu, za ktorú ho vinia opoziční lídri. „Určite mu uškodila aj kauza netransparentných zákaziek v súvislosti s utečeneckou krízou, kedy sa k nim dostali ľudia blízki OĽaNO,“ myslí si Koziak. Najmenej populárnym členom vlády zostáva minister financií Igor Matovič, ktorý má až 88 % nedôveru ľudí na Slovensku. Za ním nasleduje so 78 % ministerka pre investície Veronika Remišová a Mikulec. „Vláda má celkovo problém so získaním si dôveryhodnosti, to však súvisí aj s napätou situáciou doma či v zahraničí,“ zakončil Koziak.