Hanka je už rok v bdelej kóme: Prečo zdravej dievčine prestalo biť srdiečko?

Takto to nemalo byť... Mladej a krásnej Hanke (18)zo Sobraniec sa pred rokom v okamihu zmenil predtým radostný život na boj o vlastnú existenciu.

Na návšteve u svojej babičky zrazu odpadla.Osud dievčiny hlboko zasiahol aj rodinu, ktorá sa snaží milovanú Hanku prebrať k životu. Väčšinou je vo vegetatívnom stave. Ťažko skúšanej rodine dávajú poslednú nádej už len špeciálne terapie, po ktorých dúfajú, že sa Hanka prebudí.

Vlani koncom apríla bola Hanka u svojej babičky. Smiala sa a zabávala, keď v momente prišlo niečo, čo nik nečakal. Ako nám priblížila jej sestra Eva (22), Hanka z ničoho nič upadla do bezvedomia. „Jej srdce sa v tom momente zastavilo a Hanka takmer prišla o život. Až 22 minút o ňu záchranári spolu s bratom Števom (20) bojovali. Sestru v bezvedomí previezli do nemocnice v Michalovciach a ešte v ten večer do Košíc,“ opísala Eva osudný deň.

V Košiciach ju museli opätovne oživovať, potom aj v Bratislave, dokopy až 24-krát. „Dva dni od incidentu ju previezli do Detského kardiocentra v Bratislave. Tam zistili, že príčinou jej zástavy srdca bola komorová tachykardia. V Bratislave jej robili rôzne vyšetrenia a snažili sa zistiť príčinu, kvôli ktorej jej zdravé srdce kolabuje. Mala opuch mozgu a trošku tekutiny pri srdiečku, ale opuch postupne ustúpil,“ povedala Eva. Tu sa to však neskončilo. Hanka začala mať strašne veľa hlienov a dostala infekciu, ktorú lekári liečili.

„Je stále v kóme, nehýbe rukami ani nohami, no o život statočne bojuje. Absolvovala biopsiu srdca, magnetickú rezonanciu, CT vyšetrenie mozgu a srdca, implantovanie defibrilátora. Lekári robili všetko pre to, aby zistili, čo sa jej stalo. Prekonala zápal srdca bez teplôt a viditeľných príznakov, preto jej srdiečko vypovedalo činnosť. Ona nám však každým dňom ukazuje, že dokáže bojovať, nevzdáva sa, a preto by sme sa nemali vzdávať ani my,“ zdôraznila jej sestra.