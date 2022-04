Tragická nehoda otriasla Sabinovom: Futbalista Mário († 15) vyletel kamarátovi z auta!

Život mladého talentovaného futbalistu vyhasol v sobotu večer v aute, ktoré šoféroval jeho kamarát.

Deviatak Mário († 15) z Lipian (okr. Sabinov) sedel vo vozidle, ktoré narazilo do dodávky prichádzajúcej v protismere.Auto, v ktorom sedel aj Mário, smerovalo od Krivian (okr. Sabinov) na Lipany (okr. Sabinov). Z opačnej strany prichádzala dodávka s dvoma pasažiermi.

Na úzkej ceste v zákrute najskôr Opel dostal šmyk a vybočil za krajnicu, následne sa vrátil na cestu, lenže vodič šmyk neudržal a prešiel do protismeru. To sa stalo osudným pre Mária, ktorý pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Veľmi smutná dopravná nehoda u susedov: Mladík (†24) mohol ešte žiť, čo tam preboha robil?!

„V smere od obce Krivany na Lipany došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej, žiaľ, vyhasol život iba pätnásťročného chlapca. Vodič (18) vozidla Opel Corsa po prejdení ľavotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia spáchaný v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví,“ informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.