Rybári bijú na poplach: Vyhlásili Slanú za mŕtvu rieku! Kto sa postará o nápravu?

Žltá rieka tečie v Číne, červená pri Rožňave.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Z podzemia dávno zatvorených baní totiž prúdia do rieky nebezpečné látky a na výrazné prekročenie prípustných limitov už doplatili všetky živočíchy. Rybári rieku vyhlásili za mŕtvu a vec rieši aj enviropolícia. Starosta Nižnej Slanej Tibor Jerga Novému Času potvrdil, že treba urýchlene konať, lebo situácia je vážna.

„Je to ekologická katastrofa, preto odborníci plánujú v mieste výtoku inštalovať mobilnú kontajnerovú čističku na filtráciu vody a zbavenie nečistôt,“ povedal Jerga. Obyvatelia obce zatiaľ priamo ohrození nie sú, ale život v rieke prakticky vymizol. „Je to mŕtva rieka a na celom toku od bane až po koniec okresu uhynuli ryby a aj iné živočíchy. Najmä pstruhy, ale aj mreny a na dolnom toku kapry, ktoré sa buď udusili, alebo nemali potravu. Na celom dne rieky sú nánosy a pokiaľ ich neodplaví, rieka bude mŕtva. Predpokladáme, že potrvá až niekoľko rokov, pokým sa tu vráti život,“ uviedol predseda rožňavskej miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Valerij Brincko.

Hoci k hromadnému úhynu rýb nedošlo, škody nastali. „Sú naozaj značné, hoci zatiaľ nie sú vyčíslené. Podali sme trestné oznámenie, lebo za túto situáciu by mal byť niekto zodpovedný,“ dodal Brincko. Že vec riešia, potvrdili aj z polície. „V predmetnej veci bolo trestné oznámenie doručené enviropolícii v polovici marca, keď už boli odobraté vzorky vody z rieky Slaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a boli zaslané na analýzu. Vyšetrovateľ aktuálne zhromaždil takmer všetky podklady na vydanie rozhodnutia vo veci, no zatiaľ nie sú známe niektoré analýzy vody, potrebné na toto rozhodnutie. Do úvahy prichádza viacero environmentálnych trestných činov alebo trestných činov,“ informoval Michal Slivka z oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru.

Keďže bane dávno skrachovali a podnik je v likvidácii, o nápravu sa musí postarať štát. Banská záchranná služba už preskúmala neprevádzkované banské diela v bani v Nižnej Slanej. Mali by mať dĺžku približne 1,7 km. „Účelom odborného posúdenia týchto banských diel je zloženie ovzdušia a možnosť odvetrávania. Na základe vyhotovenej fotodokumentácie a záznamov z rozhodujúcich priestorov možno zistiť, či je technicky možné presmerovať vodu z ložiska Kobeliarovo k portálu štôlne Jozef a následne na povrch,“ dodal riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.