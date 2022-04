Obvinenie Fica a Kaliňáka rozdelilo politikov na dva tábory: Napätie počas debaty by sa dalo krájať!

Koalícia a opozícia sa nezhodujú v otázke obvinenia exministra vnútra Roberta Kaliňáka a šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica.

Podľa opozície sa v štáte skončila akákoľvek demokracia, koalícia oponuje s tým, že právny štát sa upevňuje a odkazuje, že nikto nie je nedotknuteľný. Svoje názory vyjadrili strany v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Dvadsiateho tretieho apríla prestal na Slovensku existovať právny štát, skončila sa akákoľvek demokracia," skonštatoval podpredseda Smeru-SD Richard Takáč. Strana podľa neho plne stojí za Ficom i Kaliňákom. Hovorí o politických represáliách, politickej objednávke či snahe organizovane zlikvidovať opozíciu. Vyšetrovací proces spochybňuje.

Súhlasí s ním aj nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu-SD, podľa ktorého sú obvinenia vyvrcholením politického boja. "To, čo sa udialo, potvrdilo, že vláda nevie bojovať politicky a viesť krajinu," zdôraznil s dôvetkom, že cieľom je pozatvárať opozičných politikov. Dôvody na väzbu nevidí ani v jednom prípade, za vydanie Fica nezahlasuje.

Opačného názoru je podpredseda poslaneckého klubu OĽANO Milan Vetrák, ktorý tvrdí, že právny štát sa aj takýmito krokmi upevňuje. "Ľudia nie sú nedotknuteľní," odkázal. Tvrdenie, že by mal skončiť právny štát, označil za blud. Za vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby bude v parlamente hlasovať. Vylúčené však podľa neho nie je ani to, že líder Smeru bude stíhaný na slobode.