Dekan Eduard Burda o obvinení Fica a Kaliňáka: Obávam sa umlčiavania kritikov

K samotnému uzneseniu o vznesení obvinenia sa vyjadril aj dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Eduard Burda.

„Vnímam isté skutočnosti, ktoré môžu odôvodňovať príčinu vznesenia obvinenia za trestný čin ohrozenie bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Predmetné uznesenie o vznesení obvinenia však považujem za značne prehnané. Obávam sa však, aby sa nestalo vzorom pre umlčiavanie kritikov pôsobenia osôb vo verejnom živote,“ povedal Burda pre Pravdu.

Prízvukuje, že ak Fico s Kaliňákom konali v tomto prípade ako verejní činitelia, dávali pokyny, aby sa niečo vyšetrovalo, tak to nie je trestný čin. „Isteže, ak plánovali pri politickom použití takto získaných informácií páchať iný trestný čin, napríklad trestný čin vydierania (teoreticky požiadavka prezidentovi Kiskovi, aby niečo urobil, inak sa použijú dané informácie) a podarí sa to preukázať, potom by mali byť postihovaní za takýto trestný čin. To ale v uznesení o vznesení obvinenia nie je a z dostupných informácií sa to asi ani nepodarí preukázať,“ povedal Burda.

Keď Fico prichádzal s diskreditáciou politických protivníkov, tak to v jeho prípade považoval za riskantné. „Fakt je však ten, že danými vyjadreniami mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohrozenie bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, ale len podľa prvého odseku, ktorý je prečinom, nie podľa tretieho odseku, ktorý je zločinom,“ dodáva Burda. V neprospech Fica s Kaliňákom hrá podľa neho to, ak sa o týchto skutočnostiach dozvedeli s využitím svojho postavenia.

„V ich prospech zas to, že išlo o informácie súvisiace s možnou protiprávnou činnosťou iných verejných činiteľov,“ komentuje Burda. Sám si však myslí, že pokiaľ ide o trestný čin založenia zločineckej skupiny, tak ten považuje v danom kontexte za „nezmyselne vykonštruovaný“. „Vzhľadom na celkový charakter skutku, resp. skutkov, ktoré sa v tomto prípade kladú za vinu, ako aj vzhľadom na celkovú politickú klímu a verejný drobnohľad, som presvedčený, že ak by aj bolo toto obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné (čo by podľa toho, čo uvádzam vyššie čiastočne mohlo byť), dôvod na väzbu v tomto prípade nie je,“ uzavrel Burda.