V deň ich svadby sa začala vojna: Svoje áno si povedali v Košiciach! Nevestine slová vás chytia sa srdce

Pôvodné plány im prekazila ruská invázia. Zaľúbenci Katarína (24) a Alexander (33) z ukrajinského Charkova si chceli na Ukrajine vybaviť svadbu 24. februára, lenže v ten deň Putinova armáda napadla ich vlasť a začala ostreľovať aj ich mesto, a tak namiesto svadobnej hostiny nasledoval útek za hranice.

Slávnostné áno si napokon povedali až v sobotu v Košiciach a išlo o prvú čisto ukrajinskú svadbu v meste. Po tom, čo dvojica utiekla z Ukrajiny, chcela spečatiť vzájomnú lásku aj oficiálnou cestou. Išlo však o prvú čisto ukrajinskú svadbu v Košiciach.

„Naše mesto ostreľovali. Bolo to hrozivé. Sadli sme do auta a takmer tri dni sme cestovali na Slovensko. Prešli sme viacero oblastí, v ktorých už vtedy prebiehali kruté boje,“ prezradil Alexander, ktorý si Katarínu bral za ženu na Úrade miestnej časti Košice-Staré Mesto, kde im sobáš požehnal starosta Igor Petrovčík.

Mladí ľudia majú šťastie, pretože pracujú v IT oblasti, a tak môžu svoje služby zamestnávateľovi poskytovať aj z východného Slovenska. Na obrade sa však mohli zúčastniť len Alexandrovi rodičia. „Moji rodičia sa ešte z Charkova nedostali. Situácia je hrozná, ani nevychádzajú na ulicu. Keď všetko dopadne dobre a znova bude mier, svadbu si v slávnostnejšom vydaní zopakujeme doma s ich účasťou. Vtedy si oblečieme aj svadobné šaty. Nevieme, kedy to bude, no veríme, že raz sa nám to podarí,“ zverila sa dojatá nevesta s tým, že sú Slovákom vďační za pomoc.