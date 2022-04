Po 174 dňoch vo Vysokých Tatrách symbolicky ukončili zimnú sezónu: Pochovali lyžu!

Sezónu zakončili vo veľkom štýle! Na Štrbskom Plese po 174 dňoch ukončili dlhú zimnú sezónu symbolicky - tradičnými pretekmi v skialpinizme, ktoré nesú meno Krčmár skap. Po tom, ako dobehol posledný účastník, pochovali do snehu lyžu, čím oficiálne uzavreli jednu z najťažších zimných sezón, aké chatári a hoteliéri vo Vysokých Tatrách zažili.

S lyžiarskou sezónou sa rozlúčili slávnostným pochovaním lyže. Tradičnému rituálu však predchádzal 9. ročník nevšednej súťaže Krčmár skap. „Princíp súťaže je, že dvojica si vyšliape na lyžiach na Chatu pod Soliskom a musí prejsť cez občerstvovacie stanice. Za každý štamperlík im je odpočítané z dosiahnutého vyšliapaného času.“ priblížil nevšednú oslavu záveru sezóny chatár z Chaty pod Soliskom Milan Štefánik (49).

Lyžu Soliskovú v sprievode nadšených lyžiarov napokon zakopali do snehu, aby ju v decembri opäť spod snehu vytiahli. Nad jej hrobom napokon predošlú zimu zrekapituloval dlhoročný člen horskej služby Jaroslav Švorc. „Ono to bolo skôr básnenie, dôkladne som sa pripravil a s nadšením som reč odrecitoval. Vážnejšie sú však údaje o úrazoch za túto sezónu, nebolo ich málo...,“ povedal.

Neľahká sezóna

Všeobecné veselie na záver však poznačili spomienky na pomalý rozbeh sezóny, na čo sa ponosovali takmer všetci riaditelia hotelov aj s chatármi. „Začiatok sezóny som vnímal rozpačito, hlavne kvôli proticovidovým opatreniam. Netušili sme, ako to budú ľudia na svahu brať, všetky obmedzenia a kontroly. Ukázalo sa, že boli disciplinovaní. Bolo dostatok snehu, no ľudí bolo o poznanie menej. Koronavírus priniesol aj zmenu v štruktúre a skladbe lyžiarov,“ zhodnotil sezónu riaditeľ lyžiarskeho strediska v Tatrách Peter Tomko. A že to bol ozaj ťažký polrok, súhlasili aj ostatní prevádzkari.

S uplynulou zimnou sezónou sa rozlúčil aj riaditeľ najväčšieho hotela v Štrbskom Plese - Patria, Jozef Bendžala. „Bola lepšia ako minuloročná, a to ešte neskončil apríl. Rok 2020 nerátam, ten sme preboleli zatvorení. Oproti zime 2021 sme na tom lepšie o 70 %. Celé to ťahali Slováci a Česi, prišli však aj Poliaci a Maďari. Verím, že takto dopadne aj letná sezóna a ľudia sa k nám vrátia,“ dodal.

Hovorca Tatry Mountain Rezorts Marián Galajda prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk doplnil, ako to bude s lyžovaním v Tatrách pokračovať v najbližších týždňoch. „Všetko upravíme podľa reálnych možností a podľa počasia. V prvý májoví víkend opäť spustíme lyžovanie v Lomnickom sedle a ak bude možnosť, tak budeme pokračovať aj v ďalších víkendoch. Podobne to bude aj v Štrbskom Plese. Všetko záleží od počasia a záujmu ľudí,“ povedal.