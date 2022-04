Štát poskytne rodinám jednorazový príspevok 100 eur na dieťa: Tvrdý odkaz rodičov

Konečne sa dočkali akej-takej pomoci! Vláda konečne predstavila svoj balíček riešení, ktorým chce pomôcť ľuďom pri extrémnom zdražovaní energií aj potravín.

Najviac z koláča dostanú rodiny vo forme jednorazového 100-eurového prídavku na každé dieťa. Hoci rodičia pomoc vítajú, tento návrh považujú z dlhodobého hľadiska za dosť bezzubý a príspevok navyše by privítali každý mesiac.

Na materskej pomôže hocičo

Daniela (29), syn Matúško (3), Bratislava

- Čo som čítala, je to len 75 eur. Oni len doplatia k prídavku na dieťa 25 eur, takže to nie je celých 100 eur. Na materskej však akékoľvek peniažky pomôžu. Keby to bolo každý mesiac, bolo by to lepšie.

Zaplatíme krúžky a obedy

Zuzana (32) a Július (63), Mužla (okr. Nové Zámky)

- Vychovávame tri deti, ale ja poberám na syna rodinné prídavky z Maďarska, takže dostanem len na manželkine dve deti po sto eur. Zaplatíme z toho 80 eur krúžky, deti sú hudobne nadané, obedy, možno ostane niečo menšie na oblečenie. Takže možno týždeň, alebo by som skôr povedal, že kým nepôjdeme na poštu.

Je na nákup potravín na 2 týždne

Mamička Lenka (39), dcérka Majka (4) a syn Matúško (6), Banská Bystrica

- Keďže aktuálne nepracujem a dokončujem si vysokú školu, každé jedno euro ma poteší a rovnako aj takáto pomoc. Aj keď to nie je vysoká suma, určite mi pomôže. Za dvesto eur môžem urobiť pre deti nákup potravín na dva-tri týždne, no keďže ide len o jednorazovú pomoc, neviem, čo bude ďalší mesiac pri cenách, ktoré sú aktuálne v obchodoch. Je veľmi náročné v tejto dobe vychovávať dve malé detičky.