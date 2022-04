Chorá dôchodkyňa prišla o životne dôležitú pomôcku: Nevládnej Eve ukradli elektrický vozík za 2 000 €!

Ľudská hyena! Takto označujú susedia zdrvenej dôchodkyne Evy (67) zlodeja, ktorý jej v noci z nedele na Veľkonočný pondelok ukradol elektrický vozík.

Staršia pani má nevládnu nohu a bez pomoci zvládne prejsť len pár metrov. Tento elektrický vozík bol pre stále aktívnu dôchodkyňu bránou do okolitého sveta a jedinou šancou na samostatnosť. Pani Eva sa neubránila slzám, keď zistila, že niekto sa práve na Veľkú noc škaredo ulakomil na jej životne dôležitú pomôcku. Eva (67) má od detstva problémy s nohou. Ako prezradila, kvôli detskej obrne jej pravá noha neslúži a je bezvládna. Pre jej krehkosť si ju už dokonca aj dvakrát zlomila.

„Chodí sa mi preto ťažko, po byte chodím na vozíku. Občas ma dcéra vytiahne von s palicami, chodiť však dokážem len krátko,“ priznala. V pondelok navyše zažila strašný šok. Šla pozdraviť susedov a zablahoželať im to najlepšie k sviatkom. Zistila však, že jej elektrický skúter pre invalidov a starších ľudí, ktorý mala zaparkovaný hneď pri dverách, zmizol.

„Ešte v nedeľu večer som s ním bola vonku. Suseda mi hovorila, že keď už ráno išla o pol šiestej do kostola, tak tu už nebol.opísala dôchodkyňa. Tá sa teraz nedokáže dostať bez pomocníka von. Nešťastná Eva priznala, že krádež 2-tisícového vozíka ju priviedla až k slzám. „Je to neskutočný peniaz pre nás starších, čo žijeme len z dôchodku. Doteraz som mohla byť samostatná, teraz neviem, čo budem robiť,” dodala.

Navyše, ukradnutého elektrického pomocníka si musela kúpiť za vlastné. „Z poisťovne by som naň nemala nárok. Sú tam určité pravidlá, keď máte ruky zdravé, čo ja mám, máte nárok len na mechanický vozík,“ vysvetlila s tým, že v paneláku má tento vozík viacero ľudí, ukradli ho však práve jej. Rodáčka z Prešova napriek všetkému zlodejovi neželá, aby vozík musel niekedy sám potrebovať.

„To nie, to by som nikomu neželala, ale zaslúžil by si poriadne po rukách. Ak by sa v ňom predsa len pohlo svedomie a našla by som si ho niekde okolo bloku alebo pri vchode, bola by som nesmierne vďačná,“ dodáva. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že v danom prípade polícia koná. „Po prijatí trestného oznámenia bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Po páchateľovi skutku, ktorý poškodenej žene svojím konaním spôsobil škodu vo výške viac ako 1 800 eur, polícia intenzívne pátra,“ informovala.