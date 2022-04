Dobitý hasič prišiel po otcovi aj o mamu: Daniel bol po útoku v kóme, rodičia ho vrátili do života

Po roku znova smútok a slzy! Bývalý hasič Daniel Vyslúžil (41) zo Šale, ktorý bol pred ôsmimi rokmi surovo zbitý v reštaurácii, pochoval v utorok svoju milovanú mamičku Marianu († 73).

Ťažko skúšaný muž prežíva ďalšie tragické obdobie v živote - pred rokom prišiel aj o otca Jána († 78), teraz definitívne ostal bez tých, ktorí sa o neho starali. Kto hasičovi, ktorý má po brutálnej bitke následky, pomôže na jeho ceste životom? Srdce Danielovej mamičky Mariany († 73) dotĺklo tesne pred Veľkou nocou, v noci na piatok. „Zomrela mi aj mama,“ povedal zronený Daniel, ktorý sa len s ťažkosťami naučil ako-tak znova rozprávať.

Odišla potichu za svojím mužom, ktorý naposledy vydýchol presne pred rokom. „Teraz som sám, ale som naučený, viem sa o seba postarať sám. O to sa snažíme - aj otec, aj mama to chceli. Do obchodu chodím sám, všetko robím sám,“ vysvetlil. Zdravotný stav starostlivej ženy sa podľa Daniela zhoršil náhle.

„Mama bola na prehliadke u lekára a on povedal, že má veľmi zlé pľúca a poslal ju do nemocnice. Mama mala veľmi opuchnuté členky a keď bola v nemocnici, krvná zrazenina jej vošla do mozgu. Dali ju na jisku a tam umrela o deň či dva,“ povie smutne. Bývalého hasiča napadol na terase v reštaurácii pred ôsmimi rokmi Roman, ktorý ovládal bojové umenie. Daniel mu nič neurobil, bol len v nesprávny čas na nesprávnom mieste.

Silné údery mali za následok, že niekoľko týždňov bojoval o život v kóme. Keď sa prebral, mal jednu stranu ochrnutú a musel sa učiť odznovu jesť, chodiť... Najväčšou oporou mu bola rodina a najmä rodičia. Teraz Danielovi v prípade potreby pomôžu dvaja bratia a známi, ktorí rodine boli vždy oporou.