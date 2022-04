115. výročie slávneho autogramu Michala Bosáka († 67): Ako bankár zo Slovenska podpísal 10-dolárovku

Významné výročie! Tohto roku uplynie 115 rokov od chvíle, keď sa na americkú bankovku podpísal jediný Slovák - Michal Bosák († 67).

Vo svojej rodnej obci - v Okrúhlom (okr. Svidník) - dal dokonca postaviť aj školu pod podmienkou, že v nej zatvoria všetky krčmy. Tá však momentálne chátra. Spoločnosť Michael Bosak Society z New Yorku pod vedením bankárovho príbuzného ju chce teraz zveľadiť.

Michal Bosák sa narodil 10. decembra 1869 v Okrúhlom, do USA odcestoval v roku 1886. Najskôr sa živil prácou v bani. Potom robil u obchodníka s alkoholom napriek tomu, že bol celoživotný abstinent. Neskôr založil spoločnosť na výrobu Bosákovho Horkého vína, pričom trnky doň dovážal zo Slovenska. Keď sa mu podarilo zbohatnúť, založil Bosak State Bank, pričom pobočky mal aj na Slovensku a na ďalších miestach v Európe.

Cieľom nebolo bohatstvo, ale vzdelanie, lebo mal len 4 ľudové a v Amerike preto cítil podceňovanie. Meno Bosáka je však ešte pred založením banky späté i s ďalšou udalosťou – podpisom 10-eurovej bankovky v júni 1907, na ktorú sa podpísal ako jediný Slovák. Tejto cti sa mu dostalo ako prezidentovi First National Bank v Olyphante, ktorá dostala povolenie vydávať doláre.

Zatvorili krčmy

Bosák si uvedomoval, že alkohol môže zničiť jeho rodnú krajinu a povzniesť ju môže len vzdelanie. Preto sa podujal postaviť v Okrúhlom školu. Trval však na tom, že musia zatvoriť všetky krčmy. „Miestni jeho podmienku splnili, a preto bola škola otvorená v roku 1925,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Michala Bosáka Rudolf J. M. Bosak (54), ktorý je jeho vzdialeným príbuzným. Začiatkom 80. rokov v dedine postavili novú školu s väčšou kapacitou a pôvodná slúžila najmä ako dielne.

„Postupne však chátrala. Všetko je zatuchnuté. Lavice sú vonku. Nerozumiem tomu, čo sa stalo,“ pokračuje s tým, že chcú budovu zachrániť: „Oslovil som vedenie obce, že im s tým pomôžem. Dohodli sme sa, ale dohoda sa nenaplnila, lebo starosta zmenil stanovisko. Povedali mi, že to nie je možné. Od roku 1999 tam bola pamätná izba, ale ani tá už nefunguje.“ Má tam v úmysle vybudovať Medzinárodné vzdelávacie centrum pre žiakov aj s ubytovaním v blízkosti, knižnicu Michala Bosáka, stálu expozíciu a tiež vínnu pivničku s Bosákovým horkým vínom.„Odhadujeme, že to bude stáť niekoľko desiatok tisíc. Chceme urobiť zbierku najmä medzi príbuznými bankára, z ktorých väčšina žije v USA. Verím, že sa to podarí,“ uzavrel. Starosta

Okrúhleho Martin Jech tvrdí, že pred štyrmi rokmi sa dohodli na spolupráci so spoločnosťou Michala Bosáka. „Potom nastal problém so zápisom školy ako kultúrnej pamiatky. Následne R. Bosak prišiel s návrhom, aby sme školu spoločnosti prenajali na 99 rokov alebo predali za 1 € aj s prístupovou cestou. To neschválilo zastupiteľstvo. Navyše, odvtedy nebola vypísaná žiadna výzva na vhodný projekt. Sme pyšní, že tu máme takýto objekt, a budeme sa snažiť ho zrekonštruovať, keď sa nájdu peniaze,“ dodal.