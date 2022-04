Fica chcú vidieť za mrežami: Úrad špeciálnej prokuratúry žiada národnú radu o súhlas!

Aktualizované

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiada Národnú radu (NR) SR o súhlas so vzatím poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.