Po Ficovi s Kaliňákom poľuje polícia aj na Mareka Paru: Známeho advokáta chcú stíhať väzobne!

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) chce väzobné stíhanie aj pre advokáta Mareka Paru.

Návrh na kolúznu má byť už na Špecializovanom trestnom súde. Podľa ďalších informácií TV Markíza mal Para vedome napomáhať členom zločineckej skupiny a taktiež mal v spolupráci s ňou úmyselne odstaviť prokurátora Vasiľa Špirka. Vyplýva to z uznesení o jeho obvinení, ktoré má televízia k dispozícii, informujú tvnoviny.sk.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil Roberta F., Roberta K., Norberta B. a Tibora G. pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert F. a Robert K. sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala advokáta Mareka P. v stredu (20. 4.). Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Slovenská advokátska komora (SAK) pre TASR ešte skôr uviedla, že k automatickému pozastaveniu výkonu advokácie by prišlo v situácii, ak by bol ktorýkoľvek advokát vzatý do väzby, nastúpil na výkon trestu, prípadne mu bola prvostupňovým súdom vyslovená vina za úmyselný trestný čin.

Komora môže tiež pozastaviť výkon advokácie tomu, proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci. "K rozhodovaniu o fakultatívnom pozastavení výkonu advokácie dochádza spravidla v štádiu trestného konania po zamietnutí sťažnosti dotknutého advokáta alebo advokátky voči vzneseniu obvinenia," dodali z kancelárie SAK. Ku konkrétnej kauze sa nevyjadrili, keďže nemajú oprávnenie komentovať živé prípady.