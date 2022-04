Kto by teraz vyhral parlamentné voľby? NR SR by tvorilo až 8 strán, takýto je názor Slovákov

Voľby by začiatkom apríla vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18,9 percenta. Druhé miesto obsadil Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorému by svoj hlas odovzdalo 14,5 percenta voličov.

Na tretom mieste sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 14 percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre reláciu Na hrane televízie Joj uskutočnila agentúra Ako od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Do Národnej rady SR by sa dostalo osem politických subjekto

Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,9 percenta), hnutie Progresívne Slovensko (8,7 percenta), Sme rodina (6,6 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 percenta) a Republika (6,2 percenta). Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Slovenská národná strana (3,9 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (3 percentá), Szövetség - Aliancia (2,6 percenta), Maďarské fórum (2,1 percenta) či strana Za ľudí (2 percentá).

Prieskum vypracovali podľa medzinárodných štandardov kvality Wapor, Esomar a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra Ako členom. Respondentom v prieskume položili otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete menovať aj nejakú inú.“

Z celkového počtu účastníkov prieskumu by 66,3 percenta vedelo, koho by šlo voliť, 13,1 percenta by nešlo voliť, 19 percent nevedelo odpovedať a zvyšných 1,6 percenta nechcelo odpovedať.