Náklady stúpajú! Každý tretí Slovák má mesačné výdavky vyššie o 100 až 250 eur

Každému tretiemu Slovákovi stúpli mesačné naklady na život v súvislosti so zvyšovaním cien o 101 až 250 eur. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra AKO uskutočnila pre reláciu Na hrane televízie JOJ.

Prieskum sa konal od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Približne 30 % opýtaných sa vyjadrilo, že im náklady stúpli od 51 do 100 eur, takmer 15 % do 50 eur. Žiadne zvýšenie nákladov evidovalo iba 2,5 percenta respondentov a nárast o viac ako 250 eur necelých 9 %.

Vyšší narast pritom podľa výsledkov prieskumu uvádzali častejšie ženy ako muži. Z hľadiska veku to boli najmä stredne vekove kategórie, teda ľudia vo veku 34 az 65 rokov.

Gröhlingovi sa opatrenia proti zdražovaniu úplne nepozdávajú: Odkaz Matovičovi a jeho rezortu

V rámci geografického rozloženia sa zvýšenie životných nákladov týkalo najmä obyvateľov Trenčianskeho, Bratislavského a Žilinského kraja. Celkovo pritom zdražovanie uvádzali častejšie voliči strán Smer – Sociálna demokracia, Kotlebovci-LSNS, Slovenská národná strana, Republika, Sme Rodina a Hlas-Sociálna demokracia.