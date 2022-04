Kauza Kaliňáka s Ficom je spolitizovaná, tvrdí Hrabko: Smer-SD si môže polepšiť

Hoci Slovensko postupne zrušilo väčšinu pandemických opatrení, stav mimoriadnej situácie pre pandémiu stále platí. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.

„Opatrenia sa uvoľňujú. Každý sa má starať sám o seba a o svoje zdravie. Vyvstáva však potom otázka, prečo je stále vyhlásený stav mimoriadnej situácie,“ poznamenal Hrabko. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom považuje za zbytočnú. „Máme ich zároveň dve, lebo máme aj mimoriadnu situáciu v súvislosti s Ukrajinou,“ pripomenul.

Na margo vládnych opatrení určených na kompenzáciu rastu cien Hrabko povedal, že vládnej koalícii trvalo veľmi dlho, kým dospela k nejakej dohode a stále je otázne, aká bude definitívna podoba. „Opatrenia treba pretaviť do reality, musia byť schválené vládou a musia ísť do parlamentu. A tam je ich osud ešte neistý. Uvidíme, ako sa k tomu postaví SaS. Bez SaS už totiž vládna koalícia nemá v parlamente väčšinu,“ konštatoval Hrabko.

V súvislosti s obvinením exministra vnútra Roberta Kaliňáka a lídra Smeru-SD Roberta Fica zo založenia zločineckej skupiny poukázal na to, že k prípadnej obžalobe a súdu je ešte dlhá cesta. „Ak to dospeje až do štádia vznesenia obžaloby, tak budeme všetci čakať na rozhodnutie súdu a veriť, že nepôjde o politické, ale spravodlivé rozhodnutie,“ doplnil.

Kauza je však podľa neho spolitizovaná, čo má naznačovať napríklad spôsob zadržania Kaliňáka. Fico zas podľa neho urobí všetko preto, aby z kauzy politicky čo najviac vyťažil. „Aby to ľudia vnímali ako krivdu, ktorá sa mu deje z politickej moci,“ uviedol Hrabko.

Doterajšie skúsenosti podľa neho ukazujú, že takáto stratégia môže zabrať a Smer-SD sa môže preferenčne posilniť. Čo sa týka slovenskej pomoci Ukrajine, podľa Hrabka bude prebiehať v podobných rámcoch ako doteraz, zrejme sa však treba pripraviť na dlhodobejšie trvanie konfliktu.