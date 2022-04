Veľké pátranie po mame chlapčeka?! Vyšetrovanie prípadu mŕtveho bábätka v hniezde záchrany pokračuje

Stratí matka anonymitu? V utorok Slovensko šokovala správa o obrovskej tragédii, keď v hniezde záchrany našli mŕtveho novorodenca a všetci čakajú na to, ako sa tento neskutočne smutný prípad vyrieši.

Nemocnica je skúpa na slová, tvrdí, že kým sa prípad vyšetruje, nemôže poskytovať žiadne informácie. Tým, že bábätko našli v inkubátore zatiaľ z neznámych dôvodov mŕtve, matka ako kľúčový svedok môže stratiť anonymitu. Podľa detektíva Mateja Snopka treba prípad starostlivo vyšetriť, nech už ide o akékoľvek pochybenie.

„Ja sám mám adoptované dieťa a dokonca zo zlých pomerov, takže mám k tomu citový aj osobný vzťah. V prvom rade by som vyšetril, či sú protokoly, resp. denníky o kontrolách hniezda záchrany. Ak nie, je to hrubá chyba,“ hovorí Snopko, ktorý by zisťoval aj to, čo je v predpisoch. Detektíva zaráža, že hniezdo záchrany zrejme nebolo osobne kontrolované každý deň.

„O koho už máme mať záujem, ak nie o novorodenca? Zdôraznil by som, že to nie je problém hniezda záchrany, ale ľudí. Je to vec záchrany života, ale keď sa zle narába s akokoľvek dobrou vecou, tak čo čakať,“ uvažuje detektív.

Treba zistiť identitu matky

Podľa Snopka sa tento prípad nesmie zamiesť pod koberec ani v prípade, že by bolo dieťa vložené do inkubátora už mŕtve. „Nevyriešenie tohto problému môže mať za následok opakovanie tejto chyby, a teda smrť ďalších detí,“ upozorňuje detektív. Anonymita matky je podľa jeho názoru bezvýznamná oproti smrti dieťaťa. „Keďže máme k dispozícii DNA dieťaťa, chce to tvrdé pátranie, ale je možné zistiť, kto je matka. Treba to urobiť, lebo nevieme, či tam matka dala živé alebo mŕtve dieťa,“ podotkol Snopko.

Podľa zdroja Nového Času sa spolu s dieťatkom našiel aj lístok, na ktorom bol uvedený dátum a čas narodenia novorodenca. „Myslím si, že keby matka nechcela lepšiu budúcnosť dieťaťa, tak by tam ten lístok s dátumom a časom narodenia nedávala. Ale toto je len jedna z verzií, ktorá sa z tohto pohľadu vidí vysoko pravdepodobná,“ uzatvára detektív.