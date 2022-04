Kto platí za obedy deťom z Ukrajiny? Kým sa štát rozhýbe, musia nájsť iné zdroje

Štát sľúbil ukrajinským deťom obedy zadarmo, no zaplatiť ich sa neponáhľal.

Žiakov z Ukrajiny však neustále pribúda, preto školy začali biť na poplach, aby im uhradili zvýšené náklady. Zriaďovatelia škôl či predškolských zariadení sa napokon dočkali a štát im sľúbil, že im vyplatí preddavky na obedy pre ukrajinské deti. Kým však prídu na účet, musia ich uhradiť z vlastných zdrojov. Kde na to zoberú peniaze?

Katolícka spojená škola, Nové Zámky

Obedy škôlkarom hradia súkromníci

Katarína Hozlárová, riaditeľka

- Do dnešného dňa máme 11 ukrajinských detí v základnej škole a 10 detí v materskej škole. Obedy pre školákov nás doteraz stáli 245 eur, uhradili sme to z vlastných zdrojov, bude to refundované cez úrad práce. Na škôlkarov sme dali doteraz 420 € na obedy, hradené to je z darov súkromných osôb.

ZŠ Hroncova, Košice

Platia sponzori, čakáme podporu od štátu

Martin Fazekaš, riaditeľ

- Od začiatku konfliktu na Ukrajine sme prijali 21 žiakov z Ukrajiny. Mesačné náklady na stravovanie týchto žiakov sa pohybujú okolo 950 eur. Ak zrátame aj apríl, tak za obedy ukrajinských žiakov sme zaplatili približne 1 800 eur. Určite by mali byť financované štátom, od ktorého očakávame už sľúbenú podporu. Oslovili sme aj rodičov našich žiakov, či by podporili ukrajinské deti, a získali sme tak veľa sponzorov nielen na stravovanie, ale aj školské potreby či oblečenie.