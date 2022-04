Smer považuje pomoc vlády proti zdražovaniu za pľuvanec a výsmech: Naliehavá žiadosť!

Opozičná strana Smer-SD žiada vládu, aby opätovne zaviedla osobitný odvod pre banky a pre bohaté firmy.

Uviedol to predseda strany Robert Fico, v reakcii na pomoc, ktorú vláda vo štvrtok predstavila vo forme opatrení proti zdražovaniu.

"Tých 250, či 260 miliónov eur, ktoré ponúka vláda ako nejakú mieru odškodnenia za zdražovanie, je pľuvanec, je to výsmech. Strana Smer-SD opätovne žiada túto vládu, aby zaviedla osobitný odvod pre banky. Banky zarábajú miliardy a my môžeme týmto odvodom získať okamžite 300 miliónov eur v roku 2022. Žiadame vládu, aby okamžite zaviedla aj mimoriadne odvody pre firmy s obrovskými ziskami. Bez akýchkoľvek problémov vie vláda získať miliardu eur," spresnil.

Podľa Fica by vláda mohla mimoriadnymi odvodmi získať asi 2 miliardy eur, ktoré sú podľa neho reálne potrebné na to, aby každá domácnosť na Slovensku dostala jednorazový príspevok 1500 eur na zvládnutie zdražovania.

"Ak vláda SR (občanom) ponúkne len to, čo vo štvrtok veľmi smiešne a trápne ponúkla, to v žiadnom prípade nemôžeme podporiť. Budeme navrhovať doplnenie vládnych návrhov o zavedenie osobitných odvodov a daní pre firmy a banky, ktoré sú mimoriadne ziskové. Rovnako budeme navrhovať, aby celkové odškodnenie predstavovalo 1500 eur na každú domácnosť. Domácností je asi 1,2 milióna, takže tie dve miliardy eur by na ich odškodnenie stačili," vysvetlil predseda Smeru.