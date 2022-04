Polícia upozorňuje na hoax v súvislosti s utečencami: Nehorázne, kam až dokážu zájsť ľudia na internete!

Polícia upozorňuje na šíriaci sa príspevok na sociálnych sieťach, ktorý hovorí o tom, že slovenský občan je na vlakovej stanici v Bratislave druhoradý, keďže sú v čakárni uprednostňovaní utečenci z Ukrajiny.

Príspevok má navodzovať dojem, že občania Ukrajiny sú na stanici uprednostňovaní, pritom im len bola vyhradená jedna z čakární. Polícia o tom informuje vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.

Polícia v príspevku upozorňuje, že nejde o žiadne uprednostňovanie Ukrajincov, ale len o to, aby si utečenci mali kde sadnúť a oddýchnuť si. „Vo vyhradenej čakárni si môžu po extrémne náročnej ceste oddýchnuť a dostať podporu v teple a bezpečí. Väčšina tých, ktorí dnes prichádzajú na stanicu, či už vlakom, alebo sú sem zvážaní autobusmi priamo z hraníc, následne pokračuje do iných krajín Európy,“ konštatuje polícia. Pripomína, že väčšina utečencov potrebuje len základné informácie, elektrinu a internet, usmernenie, pomoc s kúpou cestovných lístkov a následne pokračujú vo svojej ceste do iných častí Európy.

Polícia dodáva, že podobné príspevky sú len snahou jednotlivcov o to, aby sa zviditeľnili a získali si pozornosť.