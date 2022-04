Kiska v reakcii na obvinenie Fica a Kaliňáka: Som smutný, kam až prepadla spravodlivosť na Slovensku

Voči Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi bývalý prezident Andrej Kiska necíti hnev ani osobné zadosťučinenie.

Cíti smútok z toho, do akej priepasti prepadla spravodlivosť na Slovensku. Informoval o tom na sociálnej sieti. „Žiadneho slušného človeka nemôže tešiť, že na čele Slovenska stál dvanásť rokov premiér, ktorý hrubo zneužíval svoju funkciu na likvidáciu svojich politických súperov a pomáhal mu pritom nielen minister vnútra, ale aj mnohí ďalší vysokí štátni úradníci či dokonca mafiáni," uviedol Kiska.

Podľa jeho slov označenie mafiánsky štát prvýkrát použil v roku 2017, pričom sa ukazuje, že situácia bola vtedy ešte horšia. „Nepoužil som toto pomenovanie vtedy s radosťou, ale chcel som pravdivo pomenovať situáciu, o ktorej som vedel. Verejne som odhaľoval pochybenia, kritizoval, apeloval. Preto sa snažili pomstiť, vydierať ma," dodal Kiska.

O vine obvinených môže podľa neho rozhodnúť iba súd, no škody na spoločnosti a vnímaní spravodlivosti na Slovensku sú podľa neho obrovské. „Nesmieme dopustiť, aby oni a im podobní naďalej ubližovali našej krajine. To nie je len úloha polície, prokuratúry a súdov, ale je to aj zodpovednosť nás všetkých," uzavrel bývalý prezident.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil ídra Smeru-SD Roberta F., exministra vnútra Roberta K., Norberta B. a Tibora G. pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Robert F. a Robert K. sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Jedným z poškodených v tejto kauze je aj exprezident Kiska.