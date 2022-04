Heger s Matovičom predstavili balík opatrení proti zdražovaniu: Kto si prilepší a o koľko?

Na pomoc ľudom v boji so zdražovaním vláda v tomto roku vynaloží 260 miliónov eur a v budúcom roku jednu miliardu eur.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal premiér SR Eduard Heger. V tomto roku sa prídavok na dieťa jednorazovo zvýši zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Na tento účel vláda vynaloží 83 miliónov eur. Prídavok sa zvýši pre 661-tisíc rodičov, ktorí majú 1,1 milióna nezaopatrených detí. Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, bude sa to týkať všetkých nezaopatrených detí bez ohraničenia veku. Príspevok v sume 100 eur dostanú aj rodiny v hmotnej núdzi, seniori, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok, opatrovatelia, osobní asistenti a náhradní rodičia.

Ako uviedol minister financií Igor Matovič, jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur dostanú rodičia na nezaopatrené deti v júli tohto roka. Od augusta tohto roka sa má prídavok na dieťa trvalo zvýšiť z 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.

Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 60 eur na dieťa. Podľa Matoviča sa týmito krokmi zrealizuje prvá časť pripravovanej daňovej reformy.