Koalícia predstaví balík opatrení proti zdražovaniu: Zdania monopoly kvôli vyššej pomoci rodinám?!

Konečne ukážu, ako pomôžu ľuďom zasiahnutým veľkým zvyšovaním cien. Slovensko ako jedna z posledných krajín EÚ pristúpi k štátnym príspevkom, ktoré majú zabezpečiť ochranu najmenej majetných ľudí pred vysokou infláciou. Premiér Eduard Heger (45) hovorí, že tak spravia dnes a avizuje komplexný návrh riešení. Jedným zo sporných bodov bolo zdanenie monopolov, s ktorým mali problém v koaličnej SaS.

Koaličná rada v utorok 19. apríla opäť rokovala o balíku opatrení v súvislosti s infláciou. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) má SaS poslednú šancu „dostať sa na palubu“ tých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Pripustil však, že bez SaS nebude možné systémovú zmenu v parlamente presadiť. Riešenie je podľa Matoviča také, ktoré už predstavili na predchádzajúcich koaličných radách.

Čo sa týka konkrétnej výšky pomoci, tá je podľa Matoviča „rádovo vyššia“, ako bolo pôvodne odkomunikované. Pripomenul, že ide o systémové zvýšenie pomoci, nie jednorazové, preto na presadenie opatrení v parlamente treba podporu všetkých koaličných partnerov. Sporným bodom vo vládnej zostave bolo zdanenie monopolov, proti ktorému sa stavala SaS. „Zvyšovanie daní je pre nás červená čiara. Súhlasili by sme so zvýšením dane jedine vtedy, ak by sa iná daň znížila,“ povedal poslanec Marián Viskupič.

Minister práce Milan Krajniak nedávno hovoril o pomoci 100 € pre viacero skupín obyvateľov, či bude súčasťou avizovanej podpory, v stredu nebolo známe. „Pomoc je rozčlenená na tri skupiny osôb. Prvá je pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo výške 5,8 milióna eur, ďalej pomoc pre rodiny s deťmi vo výške 101,7 milióna eur a pomoc pre nízkopríjmové skupiny bez detí vo výške 25,5 milióna eur,“ priblížil Krajniak.

Prioritou pri Slovnafte je stopka ruskej rope

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti

Regulácia monopolov a oligopolov by mala v prvom rade spĺňať to, aby nemali negatívny vplyv na životné prostredie, na spoločnosť, na našu krajinu. Primárnym cieľom v prípade Slovnaftu by tak malo byť, aby neodoberal ruskú ropu, čomu Slovnaft, samozrejme, musí prispôsobiť svoje výrobné postupy. Podobne v Dusle Šaľa by tým hlavným cieľom štátu pri regulácii malo byť, aby neodoberalo plyn z Ruska, ale odinakiaľ.

Nesystémové, no solidárne opatrenie

Martin Halás, analytik IVRA

Dodatočné zdaňovanie vybraných podnikateľských subjektov je nesystémové a diskriminačné opatrenie, ktoré významne zneistí podnikateľské prostredie. Verím, že má vláda takéto opatrenie predrokované so zamestnávateľmi. Zároveň sa môžeme pýtať na kľúč výberu spoločností, ktoré majú byť zdanené. V ČR napríklad vláda aktívne sleduje vybrané trhy a marže na nich, ako palivá, energie, potraviny a banky, aby neprichádzalo k neprimeranosti. V zásade však ide o solidárne opatrenie.