Elektroodpad sa pod rukami žiakov mení na nevídanú krásu: Za takúto odmenu je radosť zbierať smetie!

Žiaci Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Košiciach organizujú zber elektroodpadu, vytvárajú z neho aj umelecké diela. Týmto spôsobom chcú upozorniť na jeho množstvo, dosah na životné prostredie a potrebu recyklácie. Pre TASR to uviedla koordinátorka environmentálnej výchovy ŠUP Zuzana Samčíková.

ŠUP je jednou z 20 škôl na Slovensku zapojených do projektu Elektroodpad dopad 5, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.Tím študentov zároveň robí vzdelávacie aktivity.

Žiaci a ich rodičia môžu drobný elektroodpad či použité batérie nosiť do školy stále, postupne by sa do zberu mohla zapojiť aj verejnosť z blízkeho okolia. Prvý organizovaný zber zrealizovali vo februári, ďalší pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme v stredu. Medzi odovzdaným elektroodpadom boli napríklad kanvice či fény.

"Náš zber je špeciálny v tom, že každý, kto prinesie elektroodpad, je odmenený,“ spresnila Samčíková s tým, že odmenou je ghanská mena cedi. Dôvodom je, že práve v Ghane končí viac ako 85 percent elektroniky a elektrického odpadu z Európskej únie. Deti ho na tamojších skládkach hľadajú a predávajú obchodníkom so šrotom, za čo dostanú pár cedi, ktoré majú na jedlo.

Z odpadu z februárového zberu vytvorili v ŠUP rôzne inštalácie. "Tým, že sme na umeleckej škole a nevieme opravovať, snažili sme sa využiť umelecky zdatných ľudí," vysvetlila Samčíková. Pri rozoberaní elektroodpadu na tvorbu sa podľa jej slov zároveň podarilo znížiť jeho množstvo a zvýšiť separáciu, keďže viaceré časti boli z plastu.

Samotnú možnosť zberu v priestoroch školy ako aj myšlienku takzvaného upcyclingu si pochvaľuje aj tretiačka Kristína Hanišová. "Vyrobila som sovu, ktorá pozostáva z rôznych elektromateriálov. Bol to vlastne mlynček na kávu, zadné kryty na mobil, CD a rôzne súčasti elektroodpadu," povedala pre TASR. Takáto aktivita podľa nej pomáha tiež rozvíjať fantáziu.