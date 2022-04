Prehovoril advokát Fica a Kaliňáka: Jeho slová vás prekvapia, zvažuje podať námietky

Obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny vzniesla polícia popri expremiérovi Robertovi F. a bývalom ministrovi vnútra Robertovi K. aj podnikateľovi Norbertovi B. a bývalému šéfovi polície Tiborovi G.

Médiám to v stredu povedal obhajca dvojice politikov David Lindtner. Ako uviedol, obvinenie je podľa neho kriminalizáciou práce opozičného poslanca a tiež advokáta, ktorým je Robert K. Súčasťou dôkazov sú totiž podľa neho aj tlačové konferencie, na ktorých dvojica kritizovala postup orgánov činných v trestnom konaní v medializovaných kauzách.

Pokiaľ ide o skutky ohrozenia daňového tajomstva, to sa podľa advokáta týka napríklad bývalého prezidenta Andreja Kisku alebo súčasného ministra financií Igora Matoviča. „To sú skutky z 2012 až 2018," povedal Lindtner. Obvinenie v súvislosti so zločineckou skupinou podľa neho súvisí aj s nominovaním určitých osôb do čela inštitúcii. Na čele zločineckej skupiny mal byť podľa obvinenia Robert F.

„Na to, aby mohol byť podaný návrh na väzbu je nevyhnutné, aby ste dramatizovali ten skutok," skonštatoval advokát s tým, že unesenie o vznesení obvinenia má 100 strán a obsahuje napríklad Threemu Mariana Kočnera a odkazy na rôzne tlačové konferencie obvinených.

Návrh na väzobné stíhanie obvinených by podľa Lindtnera bol obrovským spoločenským precedensom. „Dôvodom zadržania je kolúzna väzba. Veľmi ťažko si viem predstaviť, ako by takýto návrh pán prokurátor spracoval," skonštatoval s tým, že súdy pri skutkoch starých niekoľko rokov obvinených prepúšťajú zo zadržania.

Doplnil, že keďže medzi poškodenými v tomto prípade je aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic alebo prokurátor Vasiľ Špirko, zvažujú podanie námietok zaujatosti. „My by sme boli najradšej, keby celú túto kauzu dozorovala Generálna prokuratúra SR," dodal Lindtner.

Exminister vnútra Robert K. je momentánne v cele policajného zaistenia. jeho výsluch by mal začať dnes o 14:00. Robert F. je zatiaľ na slobode.