Do leta majú prísť nové vakcíny proti omikronu: Pre koho budú určené?

Od leta by na Slovensko mali prísť nové vakcíny od spoločnosti Pfizer, adaptované na koronavírusový variant omikron. Kontrakty má podpísané do roku 2023. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Predpokladá, že vakcína bude určená pre všetkých, určí to však výrobca.