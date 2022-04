Vládna koalícia našla podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí) zhodu na pomoci ľuďom so zdražovaním. Detaily majú predstaviť vo štvrtok (21. 4.) na tlačovej konferencii.

"Dohodli sme sa. Podarilo sa vyriešiť aj financovanie, aj pomoc," povedal Šeliga. Taktiež spresnil, že pôjde o kombináciu jednorazovej i dlhodobej pomoci.

"Nie je to 1500 eur, čo sľuboval Robert Fico (Smer-SD), ale je to dobre nastavené, aby to motivovalo ľudí aj pracovať. Je to aj v tej línii, o čom hovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová," uviedol. V stredu by sa podľa Šeligu ešte mala doladiť "jedna vec", aby boli všetci štyria koaliční partneri spokojní.