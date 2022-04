Remišová o obvinení Roberta Fica: Toto požaduje od šéfa Smeru!

Predseda opozičného Smeru-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Robert Fico by sa podľa vicepremiérky a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej nemal skrývať za poslanecký mandát a vzdať sa ho. Reagovala tak na obvinenie Fica i bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

"Konečne prišli na rad tí, ktorí sú v štruktúre postavení najvyššie," uviedla na sociálnej sieti Remišová. Jej spolustraník a poslanec NR SR Juraj Šeliga deklaruje, že polícia si robí svoju robotu a nikto do toho nezasahuje.

"Policajti sú plne zodpovední za to, ako to obhája pred prokuratúrou, respektíve súdom," skonštatoval. Odmieta, že by išlo o politický proces. Obvinením Fica a Kaliňáka sa podľa neho potvrdilo, že na Slovensku nikto nestojí nad zákonom.

NAKA obvinila expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica i exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Potvrdila to polícia. Upozornil na to Denník N, podľa ktorého čelia obvineniu zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Kaliňáka mali policajti podľa denníka zadržať. Keďže je Fico parlamentným poslancom, na jeho prípadné zadržanie je potrebný súhlas NR SR. Polícia potvrdila aj obvinenie advokáta Mareka P.