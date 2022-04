Naši vojenskí policajti májú pomáhať námornej skupine NATO: Tu majú pôsobiť pol roka!

Do 11 príslušníkov Vojenskej polície by malo pôsobiť na nemeckej fregate v rámci stálej námornej skupiny NATO SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1). Nasadení by mali byť od mája na obdobie šiestich mesiacov. Ide o reakciu Aliancie na vojnu na Ukrajine. Návrh ministerstva obrany v stredu odsúhlasila vláda, odobriť ho ešte musí parlament.

"Nemecká fregata Mecklenburg-Vorpommern v reakcii na situáciu na Ukrajine bude súčasťou stálej námornej skupiny NATO SNMG1 s nasadením v operačnom priestore SNMG1. Predmetná fregata mala byť pôvodne nasadená do operácie EUNAVFOR MED Irini, na ktorú mali byť nasadení aj 11 príslušníci Vojenskej polície SR na plnenie úloh zásahového tímu," uviedol predkladateľ. Ako vysvetlilo ministerstvo, útok na Ukrajinu zvýšil pocit urgentnosti prípravy obranných a odstrašujúcich spôsobilostí NATO, a to aj v Baltickom mori, kde operuje stála námorná skupina Aliancie. Stále námorné sily sú pod kontrolou Spojeneckého námorného veliteľstva NATO (AMC). Pozostávajú zo stálej námornej skupiny NATO a zo stálej námornej protimínovej skupiny NATO. SNMG1 pozostáva zo štyroch až šiestich torpédoborcov a fregát z rôznych členských krajín NATO a jej úlohou je poskytnúť NATO schopnosť okamžitej operačnej reakcie. Slovensko sa chystá prezbrojiť a posilniť svoju bezpečnosť: Nákupy helikoptér aj dronov!