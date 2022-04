V tomto prípade sa digitálna peňaženka môže premeniť na veľký problém: Pozor na podvodníkov!

Národná banka Slovenska (NBS) za posledný rok zaevidovala zvýšený počet podaní, ktoré sa týkali podvodných konaní pri platení mobilným zariadením, a to prostredníctvom tzv. digitálnych peňaženiek.

Cieľom podvodníkov bolo pridať si platobnú kartu do digitálnej peňaženky a nakupovať ňou bez použitia PIN kódu v kamenných obchodoch alebo na internete. Pri tom potrebovali spoluprácu okradnutej obete.

Ak sa podvodník dostal k údajom z platobnej karty obete, ešte si kartu nevedel pridať do digitálnej peňaženky a nakupovať ňou. Na to potreboval aktivačný kód. Preto oň požiadal. Ak nepozorný držiteľ karty zadal kód na aktiváciu peňaženky, o ktorý požiadal podvodník, až vtedy sa podvodník dostal k peniazom z karty. Obeť dostala správu o aktivácii peňaženky a odvtedy si podvodník vytvoril z platobnej karty digitálnu peňaženku.

„Držiteľ karty má v takom prípade problém, lebo takéto transakcie podvodníka sa považujú za autorizované a šanca na vrátenie peňazí bankou je minimálna,“ upozorňuje centrálna banka. Platby prostredníctvom digitálnej peňaženky sú bezpečné, pokiaľ údaje z platobnej karty nie sú sprístupnené inej osobe. Banky už spravidla klientov upozorňujú, resp. sa dotazujú, či je to naozaj držiteľ karty, kto sa pokúša pridať platobnú kartu do aplikácie digitálnej peňaženky.

V rámci tohto dotazu je aj upozornenie, že po pridaní aplikácie do príslušného zariadenia, teda do telefónu, hodiniek, či tabletu, bude možné nakupovať v kamenných obchodoch aj na internete, pričom autorizácia nastane už len na príslušnom zariadení. Ak klientovi príde takéto upozornenie od banky, pričom predtým nepožiadal o aktivačný kód, znamená to podľa NBS, že niekto má údaje z jeho karty a tú je potrebné okamžite zablokovať.