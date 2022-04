Veľkonočný pondelok konečne v znamení tradícií: Takto si Slovensko užilo oblievačku a šibačku!

Vykúpané a vyšibané sú dosýtosti na celý rok! Veľkonočný pondelok sa už tradične nesie na Slovensku v znamení oblievačky a šibačky.

Na východnom a strednom Slovensku sa preto včera po pandemickej pauze vybrali mládenci do ulíc v krojoch a za zvukov heligónky a ďalších hudobných nástrojov. Na iných miestach si zase užili šibačku v byte.

Sandra (14)

- Ja som dnes takúto tradičnú oblievačku zažila po prvý raz. Mám z toho veľmi skvelé pocity, teší ma hlavne to, že nezaniká to, čo sa kedysi tradovalo. Pre mňa je folklór život. Chladnú vodu som zniesla celkom dobre, hlavne, že budeme zdravé.



Soňa (16)

- Pre nás je to nové, keďže sme ešte mladá generácia. Je to však super, že sa to stále udržiava. V posledných rokoch zažili tradície útlm pre covid a opatrenia. Som veľmi rada, že je to už späť a môže sa znovu oblievať. Podľa mňa je to skvelá vec aj na otužovanie.

Na druhý deň ich čaká odplata

Krompachy (okr. Spišská Nová Ves)

Zábava, hudba a radostný krik dievčat. Takto si sviatky Veľkej noci užívali obyvatelia mesta Krompachy (okr. Spišská Nová Ves). Po vlaňajších obmedzeniach sa mládenci z folklórneho súboru Krompašan vyobliekali do krojov a namierili si to k svojim kamarátkam. Za sprievodu ľudovej hudby Lukáša Gajdoša z Margecian im podarovali plné vedrá vody. Miroslav Lučanský (33) z Krompašanu priznal, že posledné dva roky boli pre nich náročné.

„Pre koronavírus sme si museli dať pauzu. Tradície sa však snažíme udržiavať pravidelne, či už na veľkonočné sviatky alebo Vianoce,” opísal rodák z Krompách. Spolu s kolegami z 20-členného súboru si oblievačku parádne užívali. „Dievčatá už možno menej, ale je to o tom, aby boli zdravé, šťastné. Kedysi, ale aj dnes to má význam, keď sa mladí parobci snažili získať dievčence. Tým, že ich prišli vykúpať a vyšibať, im prejavovali a vyjadrovali svoju náklonnosť, a aj tak sa tvorili budúce páry a rodiny,” opísal Lučanský s humorom.

Oveľa menej ho však teší, že v súčasnosti sa mladé dievčatá už nestotožňujú s týmito tradíciami.„Naše dievčatá v súbore sú pripravované na to, aby sme spoločne dbali na naše korene, hlavne tu na Spiši. Niektoré sa nám to však na druhý deň snažia vrátiť,” dodal so smiechom. Krásne dievky prišlo vykúpať a vyšibať 7 chlapcov, nechýbali štyria muzikanti. Na 12 východniarok padlo vyše 360 litrov vody.