Mimovládna organizácia o zmene pojmu rodová rovnosť: Je iróniou, že biskupi sa odvolávajú na ústavu!

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) považuje pripomienku, ktorú predložila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) k rodovej rovnosti, za nezmyselnú, neodbornú a čisto ideologickú.

V tlačovej správe o tom informoval Peter Weisenbacher z IĽP. KBS navrhla v rámci medzirezortného pripomienkovania o Národnom programe reforiem SR preformulovať pojem rodová rovnosť na „rovnosť medzi mužmi a ženami“. Svoj krok odôvodnila podľa IĽP údajnou potrebou zjednotenia terminológie a zosúladením pojmov s ústavou, s medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentami, ale aj s kodifikovanou podobou slovenského jazyka.

„Predstavitelia katolíckej cirkvi sa znova dožadujú, aby sa ich názory stali štátnou politikou. Iróniou je, že sa pri tom odvolávajú na ústavu, ktorá začína slovami, že SR sa neviaže na nijaké náboženstvo. Rodová rovnosť sa ako pojem používa v odbornej komunikácii, ale aj legislatíve väčšiny vyspelých krajín sveta už desiatky rokov. Fakt, že sa u nás vyskytuje skôr zriedkavo, nie je dôvod vymýšľať nejaké krkolomné slovné spojenia, ale tento pojem do relevantných dokumentov zaradiť tak, aby sme nezaostávali za vývojom," uviedol riaditeľ IĽP Weisenbacher.

„Konferencia biskupov tvrdí, že Ústava SR síce používa pojem „rod”, ale nijako podľa IĽP neodkazuje na kategóriu „žien a mužov”, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava používa pojem „rod” podľa biskupov v jeho obvyklom lingvistickom význame, teda s odkazom na predkov a potomkov," uvádza KBS vo svojom vyhlásení.

„Fakt, že Ústava Slovenskej republiky niečo neobsahuje, nijako nezakladá predpoklad, že taká vec nemôže alebo nemá byť v nejakom inom právne záväznom dokumente. Ústava má svoje funkcie a medzi tie nepatrí vymenovať všetko, čo sa v legislatíve objavuje alebo môže objaviť v budúcnosti, a to platí, samozrejme, aj pre rôzne významy nejakého slova alebo slovného spojenia. V ústave nemáme ani internet a je to tak úplne v poriadku,” vysvetľuje právnička IĽP Andrea Salibová.

Rodová rovnosť je podľa Weisenbachera dlhodobo zneužívaná rôznymi dezinformačnými a konšpiračnými webmi na šírenie nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti. „Ako sme sa mohli nedávno dozvedieť, aj toto je súčasť tzv. hybridnej vojny, ktorú vedie Kremeľ proti Európe, proti nám. Očakávam teda, že sa vláda jednoznačne postaví proti takýmto snahám a odborné rokovania neovládnu dezinformácie. Cirkev by sa namiesto podliehaniu takýmto nezmyslom mala sústrediť na to, v čom môže Slovensku v tejto dobe pomôcť. Finančných prostriedkov na to má viac než dosť, veď napriek rapídnemu prepadu počtu veriacich sa ich dotácie zo štátneho rozpočtu neznížili,” uzatvoril Weisenbacher.