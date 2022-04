Szabó sa priznal k príprave ďalších vrážd: Cítim sa vinný! Advokát si však myslí jedno

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a prípravy vrážd troch prokurátorov, došlo na pojednávaní k prekvapeniu a posunu. Jeden z obvinených Tomáš Szabó sa ku skutku priznal, vypovedať však odmieta. Podľa advokáta Romana Kvasnicu ide iba o kalkul.

jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) a tiež v prípade plánovanej vraždy prokurátorov.

Tomáš Szabó, ktorý už bol odsúdený v kauze zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je obvinený aj v príprave vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Danela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Na poslednom pojednávaní na Špecializovanom súde v Pezinku odznelo z jeho úst nečakané vyhlásenie.

Na povinnú otázku smerom k obžalovaným na začiatku pojednávania, čo hovoria na skutky, ktoré sú im kladené za vinu, obvinený Marian Kočner odpovedal, že je nevinný. Ďalšia obvinená Alena Zsuzsová rovnako povedala, že je nevinná v celom rozsahu. Tomáš Szabó však svojou odpoveďou prítomných prekvapil. „Chcel by som podať vyhlásenie o vine. Cítim sa vinný zo všetkých skutkov a ľutujem to,“ vyhlásil pred súdom. Sazbó dostal za vraždu Kuciaka a Kušnírovej 25 rokov väzenia.

Kvasnica: Je to kalkul

Advokát Roman Kvasnica, splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej Martiny Kušnírovej, nepripisuje priznaniu Szabóa veľký význam. „Ja by som to nejako zásadne nepreceňoval. Myslím si, že nejakú ľútosť nad tým, čoho sa dopustil pán obžalovaný, by bolo možné cítiť iba v prípade, ak by aj vypovedal a podrobne by vysvetlil všetko, čo vie o trestnej činnosti, či vo vzťahu k dokonanej vražde Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej, a tiež k objednávkam vrážd troch osôb,“ povedal pre Nový Čas. O motivácii Szabóa hovorí: „Ide iba o kalkul. Jemu jednoznačne hrozí doživotie, preto si dovoľujem tvrdiť, že ide iba o nejaký procesný kalkul z jeho strany.“