Zelenskyj sa poďakoval Ukrajincom za 50-dňové vzdorovanie: Čo na ňom politologička oceňuje?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) sa v prejave poďakoval Ukrajncom za to, že 50 dní vzdorujú ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine.

Na začiatku invázie podľa neho takmer nikto neveril, že sa Ukrajina ruskému útoku ubráni. Zelenskému vtedy radili, aby opustil krajinu, on však ponuku USA na azyl nevyužil. Práve to bol podľa politologičky Sone Szomolányi správny krok, ktorý dodal Ukrajincom odvahu.

Zelenskyj zdôraznil, že ukrajinským ozbrojeným silám a obyvateľstvu sa stále darí brániť pred okupantmi. „Päťdesiat dní našej obrany je úspech. Úspech miliónov Ukrajincov,“ povedal vo videozázname zverejnenom v noci na piatok na sociálnej sieti Telegram.

„Pamätám si, čo mi vraveli 24. februára… Mierne povedané, nikto si nebol istý, že to vydržíme. Všetci však s nami sympatizovali. Mnohí mi radili, aby som utiekol z krajiny. Odporúčali, aby sme sa vzdali tyranii. Ale ani Rusi nás nepoznali. Nevedeli, akí sú Ukrajinci statoční, ako si vážime slobodu a našu príležitosť žiť tak, ako my chceme. Nie ako chcú ľudia, ktorí vládnu tak, že ich armáda prvýkrát v živote vidí na okupovaných územiach toalety a kradne aj bežné domáce spotrebiče,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Ukrajinci sa bránia umne

Generál vo výslužbe Pavel Macko označil vzdorovanie Ukrajincov za malý zázrak. „Ukázalo sa, že už v prvých dňoch vojny sa Rusom nedarilo dosiahnuť základné operačné ciele. Prvý bol zriadiť si vzdušnú nadvládu. Následne sa im nedarilo obsadzovať niektoré kľúčové pozície, napríklad Kyjev, a dôsledkom toho bolo, že Rusi útočili na obrovskom fronte a nemali dostatok síl na to, aby ho aspoň na niektorej časti zásadným spôsobom prelomili,“ hodnotí Macko.

Rusom sa podarilo obsadiť niektoré menšie mestá, pričom najväčšie bolo mesto Cherson, Macko však pripomína, že dodnes nemajú dobytý ani Mariupoľ, preto sa podľa neho preklopili do nátlakovej vojny, akú sme tu od druhej svetovej vojny nevideli. „Zásadným strategickým prekvapením pre Putina a celý svet bolo to, že Ukrajinci sa húževnato bránia. Druhým operačným prekvapením je, že Ukrajinci sa bránia veľmi umne. Naozaj preukázali to, čo sa očakáva od vojakov v modernom konflikte. Preukázali svoju flexibilitu, adaptívnosť a určitú agilitu. Boli schopní účinne reagovať na tie ruské útoky,“ vraví bývalý vojak.